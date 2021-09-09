Розовый кварц, родонит и не только: 7 кристаллов любви, которые помогут при разбитом сердце и привлекут вторую половинку

У каждого кристалла есть своя энергетика, которая способна передаваться и человеку. Камни повышают нашу уверенность в себе, успокаивают нас и устраняют беспокойство, заряжают силой. Кристаллы, которые мы носим на себе, влияют на эмоции, когда дело касается любви. Они помогают нам залечить разбитое сердце и привлечь вторую половинку. Какие кристаллы отвечают за любовь в нашей жизни? Расскажем ниже.

Могут ли камни исцелить разбитое сердце?

Камни сами по себе не способны решить наши проблемы. Человек творит свою судьбу собственными руками. Но кристаллы помогают нам уравновешивать собственные эмоции, особенно во время тяжелых периодов в жизни. К ним можно отнести и расставание с любимым человеком.

Считается, что за любовь отвечает сердечная чакра. Поэтому исцелить разбитое сердце помогут кристаллы, резонирующие с этой областью сердца. Заблокированная чакра вызывает такие эмоции, как ревность, гнев и желание отстраниться от других людей. Кристаллы же помогут открыть ее и наполнить тело положительной энергетикой. А с ней вам будет проще справиться с разрывом.

Розовый кварц

Розовый кварц называют камнем безусловной любви. Его использовали еще в Древнем Египте и Греции. Считалось, что камень обладает огромной исцеляющей силой. Кварц символизировал любовь, обожание и вечную молодость. Его нежно-розовый цвет говорит о прямой связи с сердечной чакрой. Когда вы носите кварц на себе, ваше тело эмоционально исцеляется. Камень укрепляет способность сопереживать и помогает научиться любить себя.

Изумруд

Изумруд – камень, способный быстро излечить сердечную рану. Поэтому он так подходит для ее исцеления. Изумруд помогает решить проблемы, накопившиеся в долгосрочных отношениях.

С ним вам будет легче бороться с разочарованием и эмоциональной усталостью от партнера. Изумруд рассеивает любую негативную энергетику, что поможет вам научиться смотреть в будущее с оптимизмом.

Амазонит

Амазонит обладает крайне мощной энергетикой. Надевайте его, если постоянно страдаете от уныния или неуверенности в себе. Этот кристалл резонирует и с сердечной, и с горловой чакрой. Амазонит не только лечит разбитое сердце, но и повышает вашу уверенность в себе. А обретя ее, вы без труда найдете себе нового партнера.

Амазонит назвать в честь реки Амазонки, отличающейся бурным течением. Энергетика у камня тоже “дикая”, она напоминает течение воды, скользящей по острым скалам. Поэтому ношение этого кристалла поможет вам преодолеть все преграды на своем пути.

Родонит

Родонит – еще один кристалл, хорошо уравновешивающий наши эмоции. Его стоит держать при себе, если вы страдаете от тревоги и частых перепадов настроения. От родонита исходит сильная вибрация, которая помогает выровнять эмоциональное состояние. А еще кристалл способствует ясности нашего разума.

Лазурит

Этот яркий синий камень улучшает нашу способность здраво мыслить. Поэтому он так полезен, когда разрыв в отношениях все же произошел. После расставания мы чувствуем себя плохо, нам хочется уйти в себя и больше никогда не контактировать с внешним миром. Лазурит поможет справиться с депрессией. Он поглощает негативную энергию, вызывающую апатию. Поэтому благодаря ему вы быстро почувствуете прилив энергии.

Лазурит резонирует с горловой чакрой, что повышает ясность ума. Человек учится отделять себя от своих эмоций и мыслить головой, а не сердцем. Ношение этого кристалла сделает вас прямолинейнее и честнее, вы перестанете бояться высказывать свои мысли. Это особенно полезно, если бывший партнер сумел подавить вашу уверенность в себе.

Перидот

Перидот – это защитный кристалл. Многие народы в древности верили, что этот камень способен защитить от злых духов. У перидота крайне мощная нейтрализующая энергия. Она поглощает негативные эмоции, а еще учит нас бороться с вредными привычками и токсичными эмоциями. Считается, что ношение этого камня помогает подавить ревность, гнев и обиду.

Перидот поглощает все негативные вибрации из вашей жизни. Когда они окончательно уйдут, камень побудит вас взглянуть на свое прошлое и переосмыслить его. С ним вам будет легче отпустить былые обиды. Перидот и его энергетика зарядят вас силами, которые помогут вам двигаться дальше.

Малахит

Малахит – это мощнейший кристалл, резонирующий с сердечной чакрой. Считается, что он способен поглотить даже сильную негативную энергию. Носите малахит, если хотите избавиться от разрушительных мыслей и моделей поведения. Камень поможет вам привить любовь к себе. А еще он прекрасно устраняет перепады настроения. Малахит учит нас состраданию не только к окружающим людям, но и к самим себе.

Этот кристалл особенно необходим эмпатам, которые часто невольно поглощают негативную энергетику, исходящую от окружающих их людей. Малахит будет защищать от них, создавая мощное поле из положительной ауры. К тому же камень способен очищать не только сердечную, но и остальные чакры нашего тела.