 

Главред – украинский дипломат прогнозирует встречу Путина и Зеленского на Генассамблее ООН

09.09.2021, 15:22, Новости дня
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Украинский дипломат, бывший посол в США Валерий Чалый считает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться уже через неделю на полях Генеральной ассамблеи ООН, сессия которой вскоре стартует в Нью-Йорке. Однако, как пишет «Главред», Чалый отметил, что пока точно неизвестно, будет ли российский президент принимать участие в заседании.


Reuters

Президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, сессия которой вскоре стартует в Нью-Йорке. Как пишет «Главред», такое мнение озвучил дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Он отметил, что пока неизвестно, будет ли российский президент принимать участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«По поводу встречи президентов Украины и РФ — я думаю, об этом говорить не будут, но мне кажется, что там обсуждаются такие варианты. Но если там будет, что пока неизвестно, президент России, у него выборы буквально в эти дни — всё может быть. Может быть какое-то пересечение, которое, я бы сказал, не слишком уместно в таком формате на самом деле, но рассуждения могут быть», — рассказал Чалый.

Как отмечает издание, ранее пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский в этом году планирует снова посетить США. Новый визит, как ожидается, состоится уже в конце сентября. Никифоров сообщил, что Зеленский едет в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.



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