 

В Иркутской области ищут брата и сестру, которые подожгли автомобиль с маленькой девочкой

09.09.2021, 15:18, Разное
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В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов объявили в федеральный розыск родных брата и сестру. Они подожгли иномарку Mazda, в которой в тот момент находилась маленькая девочка.
Известно, что житель возле частого детсада облил автомобиль японского производства специальной жидкостью, а потом поджог его. С места инцидента он скрылся в серой машине Nissan Qashqai, за рулем которой находилась его сестра. Девочка шести лет, она пребывала в иномарке, выбежала из нее, увидев огонь. В результате поджога ребенок не пострадал, но очень испугался.

Сотрудники полиции уже установили личности злоумышленников, причастных к совершению преступления. Речь идет о жителях Иркутска 1968 и 1979 года рождения. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела. О мотивах пока ничего не говорится.

Источник: life.ru



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