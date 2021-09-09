В Иркутской области ищут брата и сестру, которые подожгли автомобиль с маленькой девочкой

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов объявили в федеральный розыск родных брата и сестру. Они подожгли иномарку Mazda, в которой в тот момент находилась маленькая девочка.

Известно, что житель возле частого детсада облил автомобиль японского производства специальной жидкостью, а потом поджог его. С места инцидента он скрылся в серой машине Nissan Qashqai, за рулем которой находилась его сестра. Девочка шести лет, она пребывала в иномарке, выбежала из нее, увидев огонь. В результате поджога ребенок не пострадал, но очень испугался.

Сотрудники полиции уже установили личности злоумышленников, причастных к совершению преступления. Речь идет о жителях Иркутска 1968 и 1979 года рождения. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела. О мотивах пока ничего не говорится.

Источник: life.ru