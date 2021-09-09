Скандалы: Биохакер не прошел таможню

По обвинению в контрабанде наркотиков арестован основатель Ostrovok.ru 36-летний Сергей Фаге

36-летний бизнесмен с украинским гражданством Сергей Фаге задержан российскими таможенниками за контрабанду наркотиков и помещен в СИЗО с санкции суда. Известность проживающий в Кремниевой долине выпускник Стэнфорда получил благодаря созданию ряда популярных сервисов TokBox, Ostrovok.ru и Mirror Emoji Keyboard, а также громким заявлениям о себе как о почти гениальном биохакере, который модифицировал свое тело с помощью различных биодобавок и таблеток, предрекшем скорую победу медицины над процессами старения и т. д.

По данным ФТС, Сергей Фаге был задержан еще 26 августа этого года сотрудниками таможни аэропорта Домодедово. Бизнесмен с украинским паспортом прибыл в Москву по «личным делам» рейсом из Швейцарии и проследовал через зеленый коридор, как следует из сообщения таможенников, «заявив об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению товаров, подлежащих таможенному декларированию».

«Однако в ходе таможенного досмотра ручной клади — рюкзака — сотрудники Домодедовской таможни обнаружили капсулу оранжевого цвета и разлинованный фрагмент цветной бумаги»,— сообщили в таможне, отметив, что по результатам исследования подозрительных предметов был сделан вывод — «фрагмент бумаги содержит наркотическое вещество ЛСД», а в капсуле «обнаружено психотропное вещество амфетамин».

В Домодедовской таможне пока не раскрывают, была проверка вещей господина Фаге результатом заранее спланированной спецоперации или же он попался в ходе рутинного выборочного досмотра вызвавших подозрение пассажиров.

Как бы то ни было, но материалы в отношении Сергея Фаге, как пояснила “Ъ” пресс-секретарь Домодедовской таможни Софья Реснянская, были переданы в линейное управление МВД в аэропорту Домодедово, следователями которого возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ). Она предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы с крупным штрафом. Учитывая тяжесть обвинений, суд согласился с мнением представителей следствия о необходимости изоляции Сергея Фаге, избрав ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По некоторым данным, сейчас он находится на карантине как вновь прибывший в одном из СИЗО столичного региона.

Отметим, что Сергей Фаге, проживающий в Кремниевой долине выпускник Стэнфорда, является сооснователем онлайн-сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru. Он запустил проект вместе с Кириллом Махаринским в 2010 году. Господин Фаге также основал сервисы Mirror Emoji Keyboard и TokBox. В 2017 году Сергей Фаге ушел с поста гендиректора компании. В том же году он, уже проживая в США, получил широкую известность как «биохакер», опубликовав статью об этом явлении.

Суть «биохакинга» заключается в использовании различных пищевых добавок и препаратов, повышенном внимании к питанию, физическим нагрузкам и сну с целью улучшения качества жизни и ее продления.

В своих статьях господин Фаге также говорил о грядущих скорых прорывах медицины, которая победит процессы старения, люди будут менять тела и т. д.

Сейчас Ostrovok.ru продолжает работать, а в августе у сервиса было 1,6 млн посещений, по данным SimilarWeb. Покидая компанию, Сергей Фаге оставался ее совладельцем. О выходе из капитала позднее он не сообщал.

Дмитрий Шестоперов, Сергей Сергеев