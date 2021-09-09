Скандалы: Секс, ложь и видео

Как россиян шантажируют раскрытием интимных тайн

Кибержулики продолжают зарабатывать на чужих интимных тайнах и желании отдельных граждан получить секс-компромат на знакомых. Появились специальные боты, предлагающие за деньги вскрыть чужой аккаунт и прислать интим-фото из мессенджера. Правда, вместо реального контента любителей клубнички ждет фейк. Куда более опасны те, кто вымогает деньги за реальный секс-компромат на пользователей.

О методах интернет-шантажистов — в материале «Известий».

Я знаю, что вы сделали прошлым летом

Сексуальное вымогательство в интернете настолько распространено в Сети, что имеет даже свое название «сексторшн» (от англ. sextortion). Злоумышленники эксплуатируют опасения, что интимные моменты жизни могут стать достоянием посторонних (или не очень) людей. Ежемесячно киберпреступники осуществляют сотни тысяч sextortion-атак. Например, только компания Avast (разработчик антивирусного софта) в начале года заблокировала около полумиллиона подобных вымогательств по всему свету. На Россию пришлось почти 7 тыс. таких атак.

Одна из самых распространенных попыток выудить деньги — письмо-угроза, отправленное с помощью веерной рассылки. Эта уловка рассчитана на неискушенных пользователей, как правило, людей старшего поколения. В тексте аферисты представляются программистами, взломавшими устройство адресата письма. «Я наблюдаю за вами уже несколько месяцев. Вы были заражены вредоносной программой через сайт для взрослых, который посетили». Потом объясняется, что с помощью веб-камеры устройства был заснят процесс, например, мастурбации, и теперь эта съемка может стать доступна всем контактам пользователя. В обмен на существенную, но не чрезмерную сумму (как правило, около $650, перевод сейчас модно проводить через биткоин-кошелек) жертву обещают больше не беспокоить и не выдавать его (как правило, покупаются на это мошенничество именно мужчины) маленькие секреты. Большинство относится к таким письмам с юмором, но некоторым не до шуток.

— К нам периодически обращаются люди старшего возраста с подобными проблемами. Приносят свои ноутбуки, чтоб поискали шпионское оборудование. Краснеют, тщательно подбирают слова, описывая щекотливую ситуацию. Был даже один серьезный музыкант, который купился на эту глупость. Он радовался как ребенок, когда мы показали ему скрины аналогичных «открыток», где слово в слово повторялось послание, — рассказал руководитель одной из юридических компаний, пожелавший остаться неназванным.

Секс, ложь и видео

Куда более опасный способ секс-шантажа завязан на случайные знакомства в Сети. Жертва знакомится с привлекательным парнем или девушкой, соглашается на сексуальные игры через веб-камеру и поневоле становится участником порносъемки. За нераспространение сообщники (как правило, этот бизнес хорошо организован) требуют существенные суммы и всё равно выкладывают компромат в Сеть или перепродают третьим лицам.

— Люди верят в разные легенды, — рассказал «Известиям» Владимир Зыков, глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. — Например, что камера смартфона сняла их, когда они занимались самоудовлетворением или сексом. Дело это житейское — порно в России ежемесячно ищут в Сети более 500 млн раз. Поэтому, если людям наврать, что их камера сняла тайно этот процесс, кто-то поверит. У нас же есть люди, которые верят в чипирование. Так почему не напугать их хакерами? Какое-то количество получивших рассылку поверит и заплатит.

По мнению Владимира Зыкова, технически существует возможность получить доступ к камерам через мобильный телефон человека, но это не целесообразно для преступников, ищущих наживы.

— Реальный компромат — это если телефон они смогли заразить вирусом и получить доступ к устройству. В этом случае могут снять видео, когда пользователь смотрит порно. Но тогда куда проще подсмотреть пароль банковского приложения и просто снять деньги со счетов.

Убийственные письма

Однако подобные рассылки могут оказаться и не столь безобидны. Так, в 2018 году пять жителей Соединенного Королевства покончили с собой на почве подобного шантажа. Американский военный также свел счеты с жизнью, став жертвой аферы, придуманной двумя заключенными (в тюрьмах США подпольно используют мобильную связь и компьютерную технику для преступлений) в 2018 году. По данным американских СМИ, он познакомился в Сети с привлекательной девушкой, с которой занялся сексом онлайн. Однако позже с ним связался человек, представившийся отцом барышни и сообщил, что она якобы была несовершеннолетней. Любителю сетевых знакомств пригрозили обвинением в педофилии, если он не откупится, он запаниковал и принял страшное решение. У погибшего остались два сына.

Не исключено, что за многими случаями суицида в России также стоит sextortion, однако установить это удается не так часто. Среди отечественных секс-вымогателей выделяется ресурс Check you. Его неоднократно блокировали, но он имеет многочисленные зеркала в Сети, к тому же теперь у него появились и подражатели. Как ранее писали «Известия», одна часть сообщников занимается «разводом» девушек — чаще всего они представляются бизнесменами, сулят денег за предстоящее свидание и просят аванс в виде интимного видео или фото.

Преступники зарабатывают не только вымогательством, они монетизировали архив интимных фото девушек. По платной подписке пользователи получают доступ к контенту, добытому преступным путем. Эта деятельность подпадает сразу под несколько уголовных статей, но ни об одном подобном расследовании не сообщалось. Одна из пострадавших (контакты есть в редакции) подавала заявление в полицию, но по ее обращению было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

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Новый подход с старой теме

В последнее время пользователи Telegram отмечают активность ботов, предлагающих приобрести за умеренную плату интимные фото любой пользовательницы Instagram. Правда, простой эксперимент (если не жаль потратить 149 рублей — такова обычно заявленная такса ) показывает, что на запрос владельцы бота присылают скадрированные (чтобы не было видно лица) фото неизвестных женщин. При этом мошенники не обращают внимания даже на то, что аккаунт, фотографии с которого у них запросили, определенно принадлежит мужчине.

По словам главы АППСИМ Зыкова, злоумышленники используют для рассылки таких объявлений и общения с клиентами сервис-боты.

— Боты всегда присылают на запрос пользователя рандомные фото пользовательниц из Сети. В случае обмана, когда пострадавший переводит деньги, стоит пожаловаться в платежную систему.

Кадры решают

Одна из проблем в противодействии киберпреступникам в целом и вымогателям в частности — отсутствие нужного количества обладающих специальными знаниями криминалистов в правоохранительных органах.

— Чтобы вырастить таких специалистов, нужно как минимум 5–7 лет. Нужно отучиться в ведомственном вузе, получить опыт в оперативно-разыскной деятельности. К сожалению, этот процесс только начинается, — рассказал «Известиям» руководитель компании «Код безопасности» Андрей Голов. По его словам, сегодня консультативную помощь в расследовании уголовных дел силовикам часто оказывают частные компании.

Иван Петров