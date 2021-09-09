Мишустин по инициативе “ЕР” продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2022 год

Правительство по инициативе “Единой России” продлило мораторий на проверки малого бизнеса на 2022 год. На заседании кабмина 9 сентября Михаил Мишустин отметил, что благодаря этой мере компании не будут отвлекаться, избавятся от лишней нагрузки и стресса, а также станут восстанавливаться быстрее.

Однако есть некоторые исключения. По словам премьер-министра, мораторий не касается объектов, которые могут представлять опасность для жизни людей. “Он не будет распространяться на проверки тех объектов ,

что отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, на предприятия, работающие на основе лицензий, и на те, где используется атомная энергия”, – уточнил глава кабмина.

Напомним, инициатива о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса была озвучена на съезде “Единой России” 24 августа 2021 года. Идею членов партии поддержал глава государства Владимир Путин.

Плановые проверки были приостановлены в прошлом году, когда в стране был введен карантин из-за пандемии коронавируса. Сначала мораторий действовал до 31 декабря 2020 года, но был продлен на 2021-й.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что “Единая Россия” внесет в Госдуму законопроект о защите социальных выплат от списания за долги. Конечно, возможность использовать эти средства для погашения ранее взятых кредитов будет, но только после письменного согласия гражданина.