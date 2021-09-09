Мнение: Сенсация, Путин будет завидовать! Теперь оппозиционеры нашли дворец у Шойгу!



Да, это просто тянет на мировую сенсацию! Но не в плане того, что у Шойгу дворец, а в плане – как работают западные, читай, американские спецслужбы. А работают они прекрасно

топорно. Меня лично радует, как бездарно разворовывают деньги пенсионеров США!

Друзья, если вы не знаете, у меня есть несколько каналов и среди них "Спорим, врут?" – наша отдушина в мире постоянной брехни – теперь уже не только от либералов, но и от вместолевых. Если не видели еще ни одного ролика, буду ждать и подписывайтесь или просто заходите – новые сюжеты идут каждый день!

Счастья вам!

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