 

Мнение: Сенсация, Путин будет завидовать! Теперь оппозиционеры нашли дворец у Шойгу!

09.09.2021, 15:00, Разное
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Да, это просто тянет на мировую сенсацию! Но не в плане того, что у Шойгу дворец, а в плане – как работают западные, читай, американские спецслужбы. А работают они прекрасно
топорно. Меня лично радует, как бездарно разворовывают деньги пенсионеров США!

Друзья, если вы не знаете, у меня есть несколько каналов и среди них "Спорим, врут?" – наша отдушина в мире постоянной брехни – теперь уже не только от либералов, но и от вместолевых. Если не видели еще ни одного ролика, буду ждать и подписывайтесь или просто заходите – новые сюжеты идут каждый день!

Счастья вам!

Источник: Вместе победим!



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