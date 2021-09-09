Рада в первом чтении приняла законопроект о реформе Нацбанка

За документ проголосовали 249 депутатов, против – 21, воздержались 67, не голосовали 26 нардепов.

Целью законопроекта является совершенствование действующих положений закона о Национальном банке Украины и приведение их в соответствие с мировой практикой, отмечается в пояснительной записке к документу.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев заявил, что принятием проекта закона завершается реформа первого уровня банковской системы.

Законопроект предполагает:

дополнить перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, главы НБУ и его заместителей, установить перечень ограничений и дополнить перечень оснований для освобождения их от должности;

уточнить отдельные нормы о полномочиях Совета Нацбанка;

уточнить отдельные нормы о порядке работы Совета НБУ и порядок взаимодействия с правлением регулятора;

ввести полномочия правления НБУ по разработке Кодекса этики работников Нацбанка и определению коммуникационной политики.

Документ также предусматривает изменения в части управления золотовалютным резервом, взаимодействия регулятора с Кабинетом Министров Украины.

—