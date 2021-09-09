 

Рада в первом чтении приняла законопроект о реформе Нацбанка

09.09.2021, 14:58, Новости дня
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За документ проголосовали 249 депутатов, против – 21, воздержались 67, не голосовали 26 нардепов.

Целью законопроекта является совершенствование действующих положений закона о Национальном банке Украины и приведение их в соответствие с мировой практикой, отмечается в пояснительной записке к документу.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев заявил, что принятием проекта закона завершается реформа первого уровня банковской системы.

Законопроект предполагает:

дополнить перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, главы НБУ и его заместителей, установить перечень ограничений и дополнить перечень оснований для освобождения их от должности;
уточнить отдельные нормы о полномочиях Совета Нацбанка;
уточнить отдельные нормы о порядке работы Совета НБУ и порядок взаимодействия с правлением регулятора;
ввести полномочия правления НБУ по разработке Кодекса этики работников Нацбанка и определению коммуникационной политики.

Документ также предусматривает изменения в части управления золотовалютным резервом, взаимодействия регулятора с Кабинетом Министров Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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