Рада в первом чтении приняла законопроект о реформе Нацбанка
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За документ проголосовали 249 депутатов, против – 21, воздержались 67, не голосовали 26 нардепов.
Целью законопроекта является совершенствование действующих положений закона о Национальном банке Украины и приведение их в соответствие с мировой практикой, отмечается в пояснительной записке к документу.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев заявил, что принятием проекта закона завершается реформа первого уровня банковской системы.
Законопроект предполагает:
дополнить перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, главы НБУ и его заместителей, установить перечень ограничений и дополнить перечень оснований для освобождения их от должности;
уточнить отдельные нормы о полномочиях Совета Нацбанка;
уточнить отдельные нормы о порядке работы Совета НБУ и порядок взаимодействия с правлением регулятора;
ввести полномочия правления НБУ по разработке Кодекса этики работников Нацбанка и определению коммуникационной политики.
Документ также предусматривает изменения в части управления золотовалютным резервом, взаимодействия регулятора с Кабинетом Министров Украины.
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