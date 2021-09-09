Жителей Киева хотят лишить права избирать власть столицы – Кличко

“К этому законопроекту после первого чтения подали 900 поправок. К нему много замечаний. И не будем забывать, что ключевая цель этого законопроекта одна. Убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху. Я неоднократно говорил, что я подчиняюсь только киевлянам, которые меня избрали и доверили воплощать изменения в нашем городе. И убежден, что в Киеве должно быть местное самоуправление. Потому что вопрос ведь не в фамилии. Вопрос в том, что киевлян хотят лишить права избирать власть столицы”, – заявил Кличко.

Киевский мэр убежден, что идея разделить должности городского головы и главы КГГА нарушает Конституцию, он напомнил, что Конституционный Суд уже выносил решение по этому вопросу.

“Это кого-то не устраивает. Поэтому делают все возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом таким иезуитским способом – через Верховную Раду”, – сказал он.

По словам Кличко, проект закона о столице должны принимать только после получения выводов и экспертной оценки соответствующих европейских институтов.

“Я убежден, что этот законопроект, который пытаются принять, должен сначала получить экспертную оценку, в частности, Венецианской комиссии, Совета Европы. Потому что он должен соответствовать ключевым принципам демократии, а не желанию той или иной политической силы”, – подчеркнул лидер УДАРа.

Контекст:

Накануне профильный комитет ВР после обсуждения решил, что пересмотрит законопроект №2143-3 о разделении полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в октябре, за соответствующее решение на заседании 8 сентября проголосовало 20 из 27 членов комитета Рады, четверо воздержалось.

Согласно проекту закона, предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти”, – сказано в записке.

Автор проекта закона – бывший нардеп от “Слуги народа”, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Когда он еще был нардепом, Ткаченко заявлял в эфире “Радио НВ”, что претендует на должность главы КГГА.

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с “напоминанием” о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже “в махровые времена” экс-президента Виктора Януковича.

В середине августа 2021 года СМИ сообщали, что Офис президента согласовал кандидатуру на должность главы КГГА. Кличко заявлял о давлении на власти Киева.

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