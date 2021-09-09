Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции

“Дело в том, что в парламенте очень много эмоций и разных энергий, скажем так. Поэтому когда ему было с места сказано: “Пожалуйста, по теме”, он вообще не чувствовал ответственности перед обществом. Он продолжал оскорблять, материться, ругаться, говорить грязные вещи и именно в адрес гаранта нашей Конституции”, – пояснил Тищенко.

По его словам, во фракции “Слуга народа” считают, что Лерос должен сложить мандат за свои действия. Лерос же весной 2020 года заявлял, что сложить мандат должен сам Тищенко.

В то же время, комментируя заявление главы фракции Давида Арахамии о необходимости временно отстранить их с Леросом от участия в заседаниях, Тищенко подчеркнул, что готов понести ответственность за свое поведение в парламенте, но “определенные действия должны применяться ко всем, кто был в то время у трибуны”.

Также он отметил, что представители монобольшинства обратилась к регламентному комитету с целью получения разъяснений в отношении высказываний Лероса, который “оскорблял институцию президентства в государстве Украина”.

Контекст:

Лерос 9 сентября с трибуны Верховной Рады требовал от властей отчета о срыве спецоперации по вагнеровцам. “Украинцев интересует, кто из этой парочки – господин [президент Владимир] Зеленский или его секретарша [глава Офиса президента Андрей] Ермак – слил эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете страну в мафию”, – заявил нардеп.

Тищенко прервал выступление Лероса – подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и оттащил с трибуны. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента.

Лерос, комментируя инцидент, заявил, что Тищенко – “это филиал действий СНБО в парламенте”, и сказал, что не будет подавать обращение в комиссию по вопросам этики, потому что “на больных людей нельзя обижаться”.

Арахамия сообщил, что будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Тищенко и Лероса от нескольких пленарных заседаний из-за инцидента.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии “Слуга народа” (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции “Слуга народа”.

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