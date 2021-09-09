Чалый: Считаю, что у Украины есть готовность выйти на план действий по членству в НАТО

“Я считаю, что у Украины есть готовность, чтобы выйти на План действий по членству в НАТО. По сути – это план реформ, который нужен нам самим, независимо даже от вступления в НАТО. В этом контексте я бы призвал наших партнеров быть более гибкими, так как этот инструмент был бы очень уместен сейчас для ускорения реформ в секторе безопасности и обороны. Что касается членства в НАТО, то вопрос сейчас так не стоит. Мы понимаем, что это будет политическое решение, которое будет приниматься консенсусом всех стран Североатлантического альянса”, – сказал дипломат.

Он также прокомментировал слова посла Германии в Киеве Анки Фельдгузен, что НАТО “всегда сложно принимать новые страны, где есть военные конфликты”.

“Что касается военных конфликтов, то в ни в каких документах НАТО не говорится, что это мешает, но одновременно мы также понимаем, что некоторые страны НАТО более реалистичны в оценке российских планов. Они говорят, что надо занимать более жесткую позицию, тогда будет мир. А на некоторые страны бряцание российским оружием серьезно влияет и до сих пор”, – заявил дипломат.

Чалый заявил, что одна из основных целей российской агрессии и временной оккупации части Украины – остановить интеграцию Украины в НАТО и исключить ее в будущем.

“Россия ведет очень кощунственную линию в этом плане. Они, с одной стороны, говорят, что после вступления Украины в НАТО уих границ подойдут войска. А с другой стороны, они просто берут, захватывают часть украинской территории, развивают военную базу в Крыму, в том числе, расконсервируют и реконструируют специальные хранилища для хранения ядерных зарядов. Этого нельзя не заметить. А также то, что Украина по факту прикрывает сейчас восточный фланг НАТО”, – сказал он.

Экс-посол добавил, что Украина “берет на себя огромную нагрузку по обеспечению европейской и евроатлантической безопасности и если это не будет оценено, то это будет, как минимум, не справедливо”.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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