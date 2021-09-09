В Рыбинске выполнили контракт по отлову животных без владельцев
09.09.2021, 14:49, Новости
Теги: Бюджет, Экология
Последние десять бездомных собак отловлены и отправлены в московский приют. Сейчас животные проходят реабилитацию, после чего их возвратят в привычную среду обитания.
Работа по отлову животных без владельцев началась в Рыбинске в мае. Тогда были отловлены семь бездомных собак. 25 дней животные находились в приюте, где им была оказана необходимая ветеринарная помощь, вакцинация и стерилизация. После чего собак чипировали и возвратили в Рыбинск.
— К сожалению, на территории Ярославской области нет специализированных приютов, где бы все эти условия соблюдались. Поэтому контракт заключен с московской фирмой. По договору в Рыбинске должно быть отловлено 17 собак. На сегодняшний день контрактные обязательства полностью выполнены. Сумма контракта составила чуть более 209 тысяч рублей, — рассказал начальник контрольно-эксплуатационный отдела МБУ «УГХ» Михаил Скобелев.
Средства на отлов животных без владельцев в Рыбинске были выделены региональным департаментом ветеринарии.
Отлов собак проходит под контролем специалистов Управления городского хозяйства. По каждому животному подрядчик предоставляет в УГХ фото- и видеоотчёт. Последние десять собак вернут в город после 26 сентября.
В следующем году работа с бездомными животными в Рыбинске будет продолжена, отметили в пресс-службе администрации города.
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