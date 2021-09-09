Заключен контракт на поставку пистолетов «Аспид» в Европу

Новейший российский пистолет «Аспид» планируется поставлять на экспорт в одну из стран Европы, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Ростех) впервые поставит на экспорт 9х19-мм спортивный самозарядный пистолет РГ120, созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Аспид». Первая партия пистолетов будет поставлена европейскому заказчику в этом году», – цитирует сообщение госкорпорации РИА «Новости».

В апреле были завершены приемочные испытания «Аспида».

В январе сообщалось, что РГ-120 «Аспид» решили передать для тестирований силовым ведомствам, их отзывы помогут доработать оружие.

Пистолет разработан на платформе боевого 9х21-мм пистолета «Удав», он предназначен для спортивной стрельбы на дальность до 50 метров. Пистолет обладает повышенной эргономикой и удобной компоновкой, на рукоятку могут установить специальные накладки для индивидуальной хватки стрелка. Оснащается магазином на 18 патронов, планкой «Пикатинни». По заверению разработчиков, сохраняет работоспособность при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.