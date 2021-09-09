 

Путин: РФ не допустит оправдания развязавших Вторую мировую войну преступников

09.09.2021, 14:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия никогда не допустит оправдания и обеления чудовищных планов преступников, развязавших Вторую мировую войну, сообщил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

«Мы помним и об уроках Второй мировой войны. И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим», – сказал Путин, передает ТАСС.

По его словам, в РФ никогда не позволят «забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков – и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа».

Ранее Путин заявил, что российская сторона помнит о вкладе стран антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом и чтит подвиги участников Северных конвоев.



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