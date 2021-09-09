 

Ирина Яровая: доступ в интернет по “белому списку” – это не цензура, а защита детей

09.09.2021, 14:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Госдумы Ирина Яровая заявила, что планы парламентариев обязать интернет-провайдеров открывать доступ к интернет-сайтам по “белому списку” – это не проявление цензуры, а один из способов защитить детей от угроз, исходящих от интернета.

“Если кто-то, не подумав, хотел выступить против, я хочу вам сказать: подумайте про детей! Кто-нибудь подумал про детей? Они же фактически неограниченно имеют доступ сейчас к сайтам, где порнография, пропаганда ЛГБТ, экстремистские, антикоррупционные, пропагандирующие суицид материалы. Вы хотите всё это заталкивать в наше подрастающее поколение?” – возмутилась она на заседании межведомственной Комиссии по защите несовершеннолетних от информационных угроз.

По словам Яровой, любой депутат, который выступит против принятия соответствующего закона, “поставит на себе клеймо врага российских детей”, а значит, и врага всех россиян в целом. Она подчеркнула, что растущее число сайтов в сети не оставляет другого выхода, кроме как вводить список разрешённых ресурсов.

“Предлагается разумная схема: если кто-нибудь хочет, чтобы его ресурс был доступен, он должен заказать экспертизу, которая оценивает наличие и степень угрозы для несовершеннолетних. Анализирует всё содержимое, ссылки, детали разные – есть ли символика запрещённая, вызывающие цвета, какие-то незащищённые разделы, формы комментариев и так далее. И если всё хорошо, угрозы нет, то результаты этой экспертизы передаются в государственный орган и он на очередном заседании плановом принимает или не принимает сайт в реестр. Мы раз в полгода такие заседания проводить будем с учётом, что угрозы сейчас всё быстрее проявляются и нужно часто пересматривать критерии и конкретные решения”, – пояснила депутат механизм работы новой разрешительной системы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / Ученые намерены через Большой адронный коллайдер пробить в коридор в другие вселенные

08.10 / Анастасия Решетова прокомментировала участие Тимати в “Холостяке”

14.09 / Скандалы: «Дело Фургала» расследует полиграф

05.02 / Мнение: Покрасили Бандеру

15.01 / В организме человека обнаружен «второй мозг»

05.09 / Не стоит одалживать деньги и вещи: традиции и приметы в день Лупа Брусничника

01.12 / Новые тесты способны выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов

10.08 / Виктория Дайнеко объяснила свое одиночество: Альфа-самка с высоким темпераментом

14.07 / Французская революция: пять лет, которые потрясли мир

06.07 / Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесли визит в больницу королевы Елизаветы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика