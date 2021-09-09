Ирина Яровая: доступ в интернет по “белому списку” – это не цензура, а защита детей

Депутат Госдумы Ирина Яровая заявила, что планы парламентариев обязать интернет-провайдеров открывать доступ к интернет-сайтам по “белому списку” – это не проявление цензуры, а один из способов защитить детей от угроз, исходящих от интернета.

“Если кто-то, не подумав, хотел выступить против, я хочу вам сказать: подумайте про детей! Кто-нибудь подумал про детей? Они же фактически неограниченно имеют доступ сейчас к сайтам, где порнография, пропаганда ЛГБТ, экстремистские, антикоррупционные, пропагандирующие суицид материалы. Вы хотите всё это заталкивать в наше подрастающее поколение?” – возмутилась она на заседании межведомственной Комиссии по защите несовершеннолетних от информационных угроз.

По словам Яровой, любой депутат, который выступит против принятия соответствующего закона, “поставит на себе клеймо врага российских детей”, а значит, и врага всех россиян в целом. Она подчеркнула, что растущее число сайтов в сети не оставляет другого выхода, кроме как вводить список разрешённых ресурсов.

“Предлагается разумная схема: если кто-нибудь хочет, чтобы его ресурс был доступен, он должен заказать экспертизу, которая оценивает наличие и степень угрозы для несовершеннолетних. Анализирует всё содержимое, ссылки, детали разные – есть ли символика запрещённая, вызывающие цвета, какие-то незащищённые разделы, формы комментариев и так далее. И если всё хорошо, угрозы нет, то результаты этой экспертизы передаются в государственный орган и он на очередном заседании плановом принимает или не принимает сайт в реестр. Мы раз в полгода такие заседания проводить будем с учётом, что угрозы сейчас всё быстрее проявляются и нужно часто пересматривать критерии и конкретные решения”, – пояснила депутат механизм работы новой разрешительной системы.

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