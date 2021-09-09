Вишневские, общий сбор!

Лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский стал звездой интернета. Что он сам об этом думает?

Лидер фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский стал звездой социальных сетей. 7 сентября в трендах твиттера политик занимал первое место, а Google Trends отмечает почти двадцатикратный рост количества запросов о Вишневском — особенно политиком интересовались жители Санкт-Петербурга.

Причина такой популярности — действия конкурентов политика на выборах в ЗакС Петербурга по второму одномандатному округу. В этом округе зарегистрировали двух самовыдвиженцев, специально сменивших имена и фамилии, чтобы стать тезками депутата. Соратник вице-спикера Заксобрания Петербурга единоросса Сергея Соловьева Виктор Быков и начальник отдела продаж в ООО «Европроект Групп» Алексей Шмелев официально стали Борисами Вишневскими. Однако на перемене личных данных эта история не закончилась: 5 сентября «Фонтанка» опубликовала фото агитационного плаката с фотографиями кандидатов. Шмелев и Быков поменяли внешность — сменили прическу и отрастили бороду «под Вишневского», или по крайней мере обратились к услугам специалиста по ретуши. Теперь на фото они выглядят почти так же, как и «яблочник».

Неповторимый оригинал

Теперь про Вишневского и двойников делают мемы, а обсуждение «политтехнологии», связанной с утроением политика, не утихает в социальных сетях. Так, Вишневского и его двойников сравнили с агентом Смитом из «Матрицы», Нюшей из «Смешариков» и Риком из «Рика и Морти».

Другой пользователь предложил сыграть в игру «замени слово в названии фильма на Борис Вишневский». Политику и его двойникам даже посвящают стихи. Помимо этого появился своеобразный флэшмоб — пользователи меняют свои ники на Бориса Вишневского. Кто-то ограничивается именем и фамилией, кто-то выбирает оригинальные словосочетания (Борис Вишневский и глэмрок, Борис Вишневский реставрирует мебель, Борис Вишневский бог в помощь).

Спортивный портал sports.ru накануне матча сборной РФ опубликовал состав национальной команды, целиком состоящей из Борисов Вишневских. Пародийный студенческий аккаунт, посвященный жизни Высшей школы экономики НУИ ВШЭ распространил информацию о том, что университет пока не планирует заменять всех преподавателей Борисами Вишневскими.

Многие пользователи социальных сетей выражают возмущение ситуацией с двойниками-самовыдвиженцами. «Дно-то какое!

Вот жил человек жизнь, учился, работал, выбирался в муниципалитет! Жена, дети, родители, друзья… а потом бац — и превращается в клоуна, с полной потерей личности!»

— пишет пользовательница соцсети о смене кандидатами фамилий и внешности. Политолог Екатерина Шульман на своей странице выразила сомнение в том, что Шмелев и Быков действительно собрали необходимые для самовыдвиженцев подписи — к слову, с регистрацией двойников действительно не возникло никаких формальных проблем.

Сам Борис Вишневский рассказал, какие шутки показались ему самыми удачными: «Больше всего понравился мем, где фотографии двойников заменены на Петрова и Боширова. Вчера видел шутку о том, что в составе сборной РФ по футболу на матч с Мальтой выйдут одиннадцать Борисов Вишневских. Много сюжетов на манер второго эпизода «Звездных войн» и фильма «Быть Джоном Малковичем». Все это показывает, как сильно зацепило людей такое откровенное политическое мошенничество, когда для того чтобы помешать оппозиционному депутату, конкуренты меняют не только имя и фамилию, но и внешность».

Также Вишневский рассказал о том, как его избиратели отреагировали на скандал с двойниками: «Люди восприняли это как попытку обмануть себя. Это очень неуклюжий обман. Я надеюсь, что максимальная огласка поможет гражданам разобраться, где настоящий Вишневский, а где фальшивки. Сейчас я встречаю много людей на улице, которые подходят, жмут руку, возмущаются обманом и высказывают поддержку. Я получаю много сообщений в соцсетях от сочувствующих граждан. Это показывает, что у людей есть чувство справедливости и потребность в честной политике».

Пользователи Twitter массово переименовались в Борисов Вишневских

Политолог Алексей Макаркин заявил, что в этом случае сработал эффект Стрейзанд, который позволил повысить популярность кандидата, против которого ведется игра. Политолог назвал причины этого эффекта. Во-первых, это закон «об электоральных лишенцах», который усилил в обществе негатив по отношению к избирательному процессу. Вторая причина — визуализация, ведь людям предлагается не просто информация о двойниках, но и плакат с фотографиями похожих друг на друга кандидатов.

Политик и директор фонда «Городские проекты» Максим Кац оценивает возможный электоральный эффект от популярности Вишневского скептически:

«Если бы Вишневский вел нормальную избирательную кампанию, если бы у него был избирательный штаб, если бы велся публичный сбор пожертвований — в этом случае ситуация с двойниками смогла бы пойти на пользу политику. Сотни людей сейчас пришли бы помогать, бегали бы по округу и убеждали бы голосовать за Вишневского. Но в условиях текущей избирательной кампании Вишневского общественное внимание не конвертируется в поддержку так, как могло бы. Хотя конечно какой-то [положительный] эффект будет».

Политолог Аббас Галлямов не согласен с такой оценкой. «Можно предположить, что если бы не случившийся скандал, то какое-то количество избирателей властям обмануть бы удалось. Но сейчас, после скандала, эффект будет обратным. Оппозиционно настроенные горожане почти наверняка мобилизуются на защиту «настоящего Вишневского» и протестная явка возрастет. При этом, зная о том, что их ждет, люди будут очень внимательны.

Вообще надо понимать, что людей бесит, когда власти держат их за дураков,

поэтому применять столь откровенно манипулятивные технологии сейчас не стоит. Велик риск подстегнуть протест», — прокомментировал ситуацию политолог.

Ранее, 4 августа, Петербургская ТИК отказалась регистрировать кандидатуру Вишневского из-за неправильно оформленного решения политкомитета «Яблока» о выдвижении кандидата. Этот документ не является обязательным при регистрации. Через шесть дней после отказа ТИК отменила свое решение.

Юлия Абугалиева,

специально для «Новой»

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