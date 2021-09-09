Томские специалисты создают систему управления дронами в плохих погодных условиях

Ученые из томского университета систем управления радиоэлектроники стали победителями в конкурсе, объявленном в Российском научном фонде. В результате они получили финансирование разработок, которые улучшат управление беспилотными летательными аппаратами.

По словам специалистов, на сегодня актуальной проблемой остается управление дронами в условиях непогоды.

В такой системе нуждаются как коммерческие предприятия, так и многие государственные ведомства, которые хотели бы запускать беспилотники во время дождя или снегопада, в туман и сильный ветер. Избранный томскими учеными метод называют постройкой глубины. Он, по словам экспертов, позволяет решить большинство проблем, связанных с полетами в непогоду.