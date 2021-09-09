 

В Гарварде представили методику приостановления глобального потепления

09.09.2021, 14:40, Новости дня
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В процессе исследований ученые из Гарвардского университета разработали методику ослабления процесса глобального потепления на Земле. Также эксперты считают, что в будущем, таким образом, можно будет приостановить изменение климата. Напомним, что исследования в данном вузе финансирует Билл Гейтс.

В результате появился проект под названием SCoPEx, в котором среди способов повлиять на климат рассматривается контролируемое возмущение стратосферы.

По словам ученых, в качестве эксперимента предлагается поднять на воздушном шаре на высоту 20 километров около 2 кг карбоната кальция и распылить их в стратосфере. Данное вещество должно ограничить попадание солнечных лучей на поверхность нашей планеты, что уменьшит степень его нагревания.



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