Отмыть пластиковый подоконник поможет губка из капронового носка и куска хозяйственного мыла: простые лайфхаки

Многим хозяюшкам уборка пластикового подоконника напоминает настоящую пытку. Грязь въедается в него столь прочно, что ее вывести можно только с огромным трудом. Хотя если знать о некоторых лайфхаках, то проблем с этим быть не должно, так как они очень облегчают процесс чистки этой поверхности.

Мел и зубной порошок

Отлично справляются с устаревшей грязью на подоконнике и эти средства, которые считаются очень нежным абразивом, так что они никогда не повредят поверхность. А пользоваться ими очень легко и просто. Нужно лишь взять по одной столовой ложке воды и зубного порошка либо мела, который следует предварительно измельчить в крошку. Затем их нужно смешать и готовую кашеобразную смесь нанести на подоконник, втерев ее туда сухой губкой. Эту массу нужно будет оставить лежать на загрязненной поверхности в течение 15 минут, а как время пройдет, можно будет вытереть тряпочкой из фибры. Ну и в конце останется лишь вытереть подоконник насухо салфеткой, чтобы он был полностью чистым.

Мыло и носок

В большинстве случаев отлично помогает справиться с загрязнением обычная мочалка. Но если ее нет, это вовсе не повод отчаиваться. Хорошую, удобную губку можно сделать и своими руками. Для этого нам понадобится обычное хозяйственное мыло или обмылки от него и капроновый носок. Это мыло следует нарезать на небольшие кусочки (с обмылками этого делать не нужно), а потом их нужно будет положить в носок. Вот и все, после этого останется немного смочить теплой водичкой нашу самодельную губку и протереть ею подоконник, который тут же станет чистым.

Сода и уксус

Давным-давно многие хозяйки для очистки подоконника пользуются продуктами, которые есть на каждой кухне. Для удаления грязи нам нужны будет только гидрокарбонат натрия (обычная сода) и столовый девятипроцентный уксус. Но еще, конечно, понадобятся перчатки, ведь эти вещества могут повредить кожу рук. Так вот, надев их, нужно будет посыпать содой загрязненные участки подоконника. Затем следует взять губку или тряпочку из фибры, пропитать ее уксусом и обработать ею поверхность. Взаимодействие этих продуктов будет столь сильным, что даже самая застаревшая грязь разрушится, и подоконник вновь станет белоснежным.

Губка

Конечно, можно использовать для уборки всевозможные моющие средства, такие как сода, лимон, уксус и зубной порошок, а еще лучше вместо них взять обычную меламиновую губку. Суть в том, что она делается из меламиновой смолы, приобретающей со временем абразивные свойства. Вот и получается, что ею легко можно отмыть даже самый загрязненный подоконник. Всего-то сначала его нужно намочить мыльным раствором, а потом протереть этой губкой, и грязь полностью исчезнет.