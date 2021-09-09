Каких девушек мужчины не хотят брать замуж: категории женщин, отпугивающих противоположный пол

Вопрос о том, каких женщин обычно не берут замуж, не теряет своей актуальности уже несколько лет. Проблема беспокоит многих представительниц прекрасного пола. По мнению экспертов, счастье в личной жизни во многом зависит от самой женщины. Почему тех или иных девушек не берут замуж? Какие типажи женщин отпугивают представителей сильного пола?

Неутомимый трудоголик

Излишняя озабоченность карьерой нередко создает серьезные препятствия на пути к счастливой личной жизни. Женщина, которая отдает работе огромное количество энергии, не способна найти ни сил, ни времени на общение с противоположным полом. О знакомствах и свиданиях в данном случае не может быть и речи. Часто женщины, которые посвящают лучшие годы жизни продвижению по карьерной лестнице, страдают от одиночества и не могут обрести семейного счастья.

Скандальная особа

Конфликтная девушка может вызывать интерес лишь на первой стадии отношений. Вскоре ее бурный темперамент начинает докучать мужчине.

Ведь любой представитель сильного пола мечтает о тихой, спокойной семейной жизни: уютном доме, вкусном ужине и уравновешенной, предсказуемой супруге.

Охотница за кошельками

Даже при наличии эффектной внешности представительницы этого типа могут найти себе “спонсора” лишь на короткое время. Мужчинам требуются любовь и понимание. Представители сильного пола не хотят, чтобы их рассматривали только в качестве источника финансов.

Женщина с заниженной самооценкой

Их жизненная позиция не располагает к удачному замужеству. Но часто такая девушка вступает в брак с тираном, который отравляет ей жизнь. Неуверенные в себе женщины отпугивают представителей сильного пола. Мужчины не видят в них достойных спутниц.

Особа с жестким характером

Она пытается контролировать все. Такой женщине важно играть главную роль в отношениях и семейной жизни. Она выбирает для супруга работу, планирует его будущее.

Вряд ли мужчине понравится, если жена возьмет на себя роль главы семейства. Особы с жестким характером выполняют обязанности представителей сильного пола. А потом удивляются, почему мужчины слабохарактерны.

Женщина с “синдромом Золушки”

Многие представительницы слабого пола тратят огромное количество времени на поиски идеального спутника жизни, которого, конечно же, не существует. Завышенные требования таких дам отталкивают потенциальных супругов.

Как правило, принцы, которых ищут такие “Золушки”, не соответствуют идеалу.

Женщина с девизом “мне все должны”

В любых взаимоотношениях необходим баланс. Однако эти представительницы слабого пола, насмотревшись сериалов о любви, считают, что мужчины им всегда чем-то обязаны.

Как правило, такие женщины тщательно ухаживают за собой. Но представители сильного пола обращают внимание не столько на внешность, сколько на характер потенциальной спутницы.

Инфантильная женщина

Эти представительницы слабого пола постоянно жалуются, живут несбыточными мечтами. Они боятся брать на себя ответственность (особенно за будущих детей).

Постоянно недовольная женщина

Такие дамы при каждом удобном случае критикуют мужчин. Такие женщины склонны унижать представителей сильного пола, обесценивать достижения спутников жизни. Мужчина, который любит, способен смиряться со многим. Но однажды его терпению приходит конец.

Мужчина расстается с женщиной, которая постоянно проявляет недовольство.

Особа, которая хочет пойти под венец во что бы то ни стало

Она зациклена на самой мысли о браке. Идея фикс словно написана на лице у такой женщины.

Кажется, эта дама готова согласиться на брак с любым, кто сделает ей предложение. Но представителей сильного пола такая настойчивость скорее отпугивает, чем привлекает.

Каких девушек мужчины предпочитают в качестве жен

По словам психологов, хорошую невесту характеризуют такие признаки:

Это девушка из благополучной семьи. У нее хорошая генетика.Это физически здоровая дама, без пагубных пристрастий.Она работоспособна, обладает лидерскими качествами.Такую даму отличают уверенность в собственных силах и адекватная самооценка.Эта девушка ведет себя достойно. Уважает личность мужчин и с почтением относится к старшим.

Но даже если у женщины не слишком хорошая генетика, психологи рекомендуют ей не отчаиваться. В этом случае девушке важно развиваться, работать над собственной личностью и вести здоровый образ жизни. Тогда ее шансы на удачный брак значительно повысятся.