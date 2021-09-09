Das Erste – Маас и Блинкен выдвинули «Талибану» условия, но они вряд ли будут соблюдены

В ходе совместной пресс-конференции на авиабазе Рамштайн глава МИД ФРГ Хайко Маас и его американский коллега Энтони Блинкен раскритиковали новое переходное правительство «Талибана»* и отметили, что Афганистан получит признание и помощь, только если будет соблюдать ряд условий, пишет Das Erste. Однако не все считают, что это давление окажется эффективным: по мнению депутата от партии «Зелёных» Омида Нурипура, у Запада почти нет возможностей для реализации своих условий.

И они также являются джихадистами: исламистская военизированная организация «Талибан»*, несмотря на свою вражду с «Исламским государством»**, за прошедшие годы уничтожила во имя Аллаха множество людей путём атак смертников и прочих нападений. Теперь же «Талибан» создаёт правительство и хочет, чтобы те, кого они ещё недавно выпроваживали из страны в качестве «захватчиков», относились к ним соответствующе. Тем сложнее переговоры с ними для западных демократий: однако они вынуждены это делать, потому что в Афганистане по-прежнему находятся десятки тысяч тех, кто помогал западным странам и сейчас ожидает помощи в свою очередь.

Перед моим разговором с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, мой коллега Кристиан Фельд расскажет о встрече Мааса с его коллегой из США на американской военной базе Рамштайн.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поставил своего немецкого коллегу Хайко Мааса в непривычную ситуацию. В последнее время Маасу редко приходилось слышать тёплые слова благодарности, но обо всём по порядку. Военная база Рамштайн временно стала для американцев центральным пунктом для того, чтобы переправлять семьи, подобные этой, в США. При этом небольшая группа афганцев всё равно подаёт запросы на предоставление убежища в ФРГ: позднее Маас заявил, что в этом нет никакой проблемы и все договорённости будут соблюдены.

Большее беспокойство вызывают новости из Кабула: анонсированное переходное правительство совсем не соответствует ожиданиям.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел ФРГ: Создание переходного правительства без включения различных групп населения не является сигналом к интенсификации международного сотрудничества и стабильности в стране.

Переговоры с «Талибаном» необходимы, а дипломатическое признание в обозримом будущем исключено: хотя бы из-за членов нового правительства, таких как Сирахуддин Хаккани, занимающего пост министра внутренних дел и состоящего в розыске ФБР с наградой в $1 млн.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: В правительственном списке состоят только члены «Талибана» или же их близкие союзники. Кроме того, там нет ни одной женщины. Мы также обеспокоены связями и прошлым ряда членов нового правительства.

Перед своей пресс-конференцией, Маас и Блинкен общались по видеосвязи с представителями от ещё 20 стран, а также ЕС, НАТО и ООН. Было заявлено, что помощь не гуманитарного характера будет предоставлена Афганистану лишь при соблюдении ряда условий.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН: «Талибан» хочет получить международное признание и поддержку. Любое признание и поддержку нужно заслужить.

Это прозвучало как оказание давления. Однако эксперт партии «Зелёных» по внешней политике Омид Нурипур не испытывает больших надежд.

ОМИД НУРИПУР, депутат партии «Зелёных»: Условия, поставленные «Талибану», с одной стороны, правильные. Но, с другой стороны, у нас очень мало возможностей для их реализации. «Талибан» диктует свои условия: пока они не выполнили ни единого своего обещания.

От «Талибана» ждут, что тем, кто хочет покинуть страну, будет позволено это сделать. Между тем, многие граждане, кому правительство ФРГ пообещало защиту, всё ещё находятся в Афганистане. По словам Мааса, их число, теоретически, может доходить до 40 тысяч человек.

ХАЙКО МААС: Эти люди должны предоставить свидетельство о имеющейся угрозе. На сегодняшний день далеко не все лица, помогавшие немецким войскам, предоставили подобное свидетельство в организованный нами центр.

В партии «Свободных демократов» считают, что правительство ФРГ не держит этот процесс под контролем.

МАРИ-АГНЕС ШТРАК-ЦИММЕРМАНН, депутат от партии «Свободные демократы»: Царит полный хаос. У министерств на руках разные списки, у кого-то вообще нет списков. Из-за этого возникает большая путаница.

Сегодняшний день, сегодняшние инициативы с США — это попытка перехватить инициативу. Однако критика продолжает поступать.

Дата выхода в эфир: 09 сентября 2021 года

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.