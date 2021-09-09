 

Врач Мусаева рассказала о правилах употребления омега-кислот

09.09.2021, 14:25, Разное
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Зубайдат Мусаева, заведующая кардиоотделением Клинико-диагностического центра МЕДСИ, пояснила об опасности омега-кислот. Специалист перечислила правила их употребления.
По словам врача, при избытке потребления жирных омега-3, омега-6 и омега-9 кислот существует опасность, хоть они и нужны организму для регулировки артериального давления, мозговой и сердечной деятельности. Самую большую активность имеют омега-3 кислоты. Эйкозаноиды, появившиеся из добавки, — это высокоактивные биологические соединения. Благодаря им происходит регулирование артериального давления, профилактика атеросклероза.

Кислоты омега-6 и омега-9 поступают в организм вместе с едой в нужном объеме, поэтому принимать отдельные препараты не обязательно.

Капсулы с содержанием омега-3 кислот кардиолог посоветовала принимать не во время приема пищи. Количество кислот в одной добавке должно составлять не менее 950 мг. Покупая препарат, необходимо обратить внимание на состав омега-кислот, нанесенный на упаковку капсул.

Заведующая также отметила: необходимо принимать по 1 капсуле один раз в день с утра после еды, в течение трех месяцев. Однако перед этим важно проконсультироваться со своим врачом.

Источник: iz.ru



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