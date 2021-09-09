Названы простые способы улучшить свою память

Ученые назвали простые, но эффективные способы, которые помогут улучшить память. Соблюдая их можно научиться также вспоминать необходимую информацию.

В современном мире динамичность обмена информацией становится все более высокой. Громадные объемы данных становится все сложнее хранить в памяти. Ученые советуют пользоваться для улучшения памяти простыми и доступными каждому методиками. Так, по мнению нейробиологов, очень результативными упражнениями являются так называемые «воспоминания из будущего». Прием состоит в мысленном перенесении на несколько лет или десятилетий вперед. Необходимо попытаться понять, насколько высока вероятность спустя многие годы вспомнить о своих сегодняшних планах и происходящих событиях. Согласно данным исследования канадских ученых, этот способ действенен не только для тренировки памяти, но и для того, чтобы вспомнить что-либо уже сейчас, причем успех его применения оценивается в 50%.

Полезно и размышлять вслух, по наблюдениям специалистов, такая привычка часто наблюдается у людей с отменной памятью. Произнесенные вслух речи делают слова более запоминающимися благодаря разделению мозгом произнесенного и услышанного.

Правило 40 секунд говорит о пользе консолидации памяти с переходом информации из кратковременной в долговременную память и обратно. Чтобы повысить шансы на долговременное запоминание, эксперты советуют повторять на протяжение 40 секунд слова, которые нужно запомнить. Публикация в издании Neuroscience Research пояснила об улучшении мнемонических способностей при повторении сказанного либо мысленного составления порядка нужных действий. Даже недолгое использование этого способа в огромной степени влияет на возможность до двух недель помнить сложные события жизни.

Источник: incrussia.ru