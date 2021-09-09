 

Названы простые способы улучшить свою память

09.09.2021, 14:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые назвали простые, но эффективные способы, которые помогут улучшить память. Соблюдая их можно научиться также вспоминать необходимую информацию.
В современном мире динамичность обмена информацией становится все более высокой. Громадные объемы данных становится все сложнее хранить в памяти. Ученые советуют пользоваться для улучшения памяти простыми и доступными каждому методиками. Так, по мнению нейробиологов, очень результативными упражнениями являются так называемые «воспоминания из будущего». Прием состоит в мысленном перенесении на несколько лет или десятилетий вперед. Необходимо попытаться понять, насколько высока вероятность спустя многие годы вспомнить о своих сегодняшних планах и происходящих событиях. Согласно данным исследования канадских ученых, этот способ действенен не только для тренировки памяти, но и для того, чтобы вспомнить что-либо уже сейчас, причем успех его применения оценивается в 50%.

Полезно и размышлять вслух, по наблюдениям специалистов, такая привычка часто наблюдается у людей с отменной памятью. Произнесенные вслух речи делают слова более запоминающимися благодаря разделению мозгом произнесенного и услышанного.

Правило 40 секунд говорит о пользе консолидации памяти с переходом информации из кратковременной в долговременную память и обратно. Чтобы повысить шансы на долговременное запоминание, эксперты советуют повторять на протяжение 40 секунд слова, которые нужно запомнить. Публикация в издании Neuroscience Research пояснила об улучшении мнемонических способностей при повторении сказанного либо мысленного составления порядка нужных действий. Даже недолгое использование этого способа в огромной степени влияет на возможность до двух недель помнить сложные события жизни.

Источник: incrussia.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.04 / Володин анонсировал встречу фракций Госдумы с Мишустиным

14.08 / Фотограф Пугачевой показал архивный снимок Примадонны с Жириновским

08.09 / “Мамина копия”: подросшая красавица-дочь вышла на сцену вслед за Гусевой

19.05 / Собянин: Число памятников в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз

07.01 / Мнение: Почему Наташа Ростова не засматривалась на Долохова

15.11 / Как призрак брата воровал вещи

24.03 / Упал с рейтинга

14.12 / Пандемия COVID-19 в мире завершится при одном условии – Мурашко

10.07 / Суд над Александром Радищевым

26.04 / А нефть свою оставьте себе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика