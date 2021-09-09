 

Ученые доказали пользу вареных яиц

09.09.2021, 14:24, Разное
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Ученые рассказали о пользе вареных яиц. В данном продукте содержится питательное вещество, которое называется холин.
Результаты проведенной научной работы показывают, что у людей наблюдается нехватка холина. Это вещество оказывает на организм множество положительных эффектов. В частности, происходит синтез ДНК и регулируется экспрессия генов, оказывается помощь в продуцировании нейромедиатора, который известен как ацетилхолин. Последний элемент способствует улучшению настроения и концентрации памяти.

Холин помогает организму в оперативном выведении плохого холестерина. Он заставляет клетки вырабатывать вещество, направленное на расщепление ЛПНП в печени.

В одном яйце, которое сварено вкрутую, содержится почти 150 мг холина. Этот продукт находится на втором месте по данному показателю после говяжьей печени. Куриные яйца, сваренные в крутую, обеспечивают организм достаточным количеством белка, витаминами групп А,В, D, Е, К.

Источник: live24.ru



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