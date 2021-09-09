Ученые доказали пользу вареных яиц

Ученые рассказали о пользе вареных яиц. В данном продукте содержится питательное вещество, которое называется холин.

Результаты проведенной научной работы показывают, что у людей наблюдается нехватка холина. Это вещество оказывает на организм множество положительных эффектов. В частности, происходит синтез ДНК и регулируется экспрессия генов, оказывается помощь в продуцировании нейромедиатора, который известен как ацетилхолин. Последний элемент способствует улучшению настроения и концентрации памяти.

Холин помогает организму в оперативном выведении плохого холестерина. Он заставляет клетки вырабатывать вещество, направленное на расщепление ЛПНП в печени.

В одном яйце, которое сварено вкрутую, содержится почти 150 мг холина. Этот продукт находится на втором месте по данному показателю после говяжьей печени. Куриные яйца, сваренные в крутую, обеспечивают организм достаточным количеством белка, витаминами групп А,В, D, Е, К.

Источник: live24.ru