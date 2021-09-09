 

Скандалы: Руслан Алахвердиев погорел на 8 млн.

09.09.2021, 14:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заместителя начальника инженерных войск заподозрили в получении взятки в особо крупном размере и превышении служебных полномочий

Взят под стражу заместитель начальника инженерных войск России генерал-майор Руслан Алахвердиев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Против генерала возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.  «Ему вменяется получение взяток в особо крупном размере от строительных организаций — подрядчиков по госконтрактам, а также привлечение к работам на своей даче подчиненного», — сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что сумма взяток составила 8 млн руб., но в ходе расследования она может возрасти. По его словам, уголовное дело было возбуждено в конце июля. «Не исключено, что новыми фигурантами дела станут коллеги высокопоставленного военного из числа руководства службы», — отметил собеседник агентства.

Источник ТАСС также подтвердил, что Алахвердиева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. «В отношении Алахвердиева возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. Он находится в статусе подозреваемого», — сказал источник.

Однако, по его словам, вопрос о мере пресечения Алахвердиеву еще не решен.

Руслан Алахвердиев (Фото: function.mil.ru)

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

В сентябре 2020 года находящемуся под следствием бывшему заместителю главы Генерального штаба вооруженных сил генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Арсланову были предъявлены три обвинения: два по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и одно по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 6,7 млрд руб. еще в октябре 2019-го. Речь шла о хищении в рамках госконтракта на суммы 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб.

Владислав Гордеев



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.03 / Роза Сябитова откровенно заявила об использовании «уколов красоты»

03.03 / Доктор Майк Райан из ВОЗ: “COVID-19 мог быть генеральной репетицией грядущих более серьезных пандемий”

28.06 / Зону отдыха возле Амбулаторного пруда благоустроят в 2021 году

28.08 / Почему Юльку ни разу не звали замуж? – Личное мнение

12.05 / День рождения Константина Меладзе: поздравление от Веры Брежневой и речная прогулка с сестрой

16.09 / Названа опасность мужских дезодорантов

29.12 / От богемных платьев до уютных пижам: лукбуки новогодних коллекций российских дизайнеров

02.09 / Модернизацию Курьяновских очистных сооружений завершат до конца 2021 года – Собянин

15.10 / Мнение: Марш нацистов в Киеве

30.05 / Автоэксперты: Подсолнечное масло оказалось отличным средством возвращения авто к новой жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика