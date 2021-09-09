Скандалы: Руслан Алахвердиев погорел на 8 млн.

Заместителя начальника инженерных войск заподозрили в получении взятки в особо крупном размере и превышении служебных полномочий

Взят под стражу заместитель начальника инженерных войск России генерал-майор Руслан Алахвердиев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Против генерала возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. «Ему вменяется получение взяток в особо крупном размере от строительных организаций — подрядчиков по госконтрактам, а также привлечение к работам на своей даче подчиненного», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что сумма взяток составила 8 млн руб., но в ходе расследования она может возрасти. По его словам, уголовное дело было возбуждено в конце июля. «Не исключено, что новыми фигурантами дела станут коллеги высокопоставленного военного из числа руководства службы», — отметил собеседник агентства.

Источник ТАСС также подтвердил, что Алахвердиева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. «В отношении Алахвердиева возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере. Он находится в статусе подозреваемого», — сказал источник.

Однако, по его словам, вопрос о мере пресечения Алахвердиеву еще не решен.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

В сентябре 2020 года находящемуся под следствием бывшему заместителю главы Генерального штаба вооруженных сил генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Арсланову были предъявлены три обвинения: два по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и одно по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 6,7 млрд руб. еще в октябре 2019-го. Речь шла о хищении в рамках госконтракта на суммы 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб.

Владислав Гордеев