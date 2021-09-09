 

Собянин высказался об объединении Москвы и Московской области

09.09.2021, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Объединение Москвы и Московской области затруднит управление столичным регионом. Таким мнением поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин пояснил, что система управления в Москве и Подмосковье очень сложная и у первопрестольной “хватает своих проблем и задач”. Однако градоначальник обратил внимание, что интеграцию инфраструктуры соседствующих субъектов нужно обсуждать. В частности, мэр считает необходимой создать для них единую транспортную систему, сообщает “Радио 1”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / Вкус изменится радикально: ингредиенты, которыми можно изменить привычный бургер

22.12 / Мнение: Гульфикгейт

14.04 / Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму вырос вдвое

14.11 / Мнение: Марин, вернись!

28.11 / Истории о том, как повреждение мозга наделило людей большим талантом

14.09 / Мнение: Как меня в колонии штрафовали…

27.08 / “Я сидела вся в крови”: Бывшая солистка “Тату” Юлия Волкова рассказала, как пострадала от “нерусского мужчины”

28.07 / В России в 2024 году для ученых разработают уникальные научно-исследовательские суда

09.08 / “Лента.ру” поддержала Дину Аверину новым логотипом

20.10 / В шоу «Прямой эфир» предположили, кто заменил Владимиру Конкину умершую жену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика