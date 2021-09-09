Минимальный набор продуктов питания в августе снизилась на 5 процентов

09.09.2021, 15:21, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в августе 2021 года снизилась на 5 процентов.

Отметим, в июле такой набор подешевел на 3,6 процента (к предыдущему месяцу), в июне – подорожал на 5,1 процента (к предыдущему месяцу), в мае – на 5 процентов, в апреле – на 3 процента, в марте – на 2,7 процента.

Больше всего снизились цены на морковь – 37,2%, картофель – 28,3% и огурцы – 8,8%.

Больше всего за месяц выросли цены на печенье – 4,4%, молоко – 3,5% и свинину – 2,8%.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.