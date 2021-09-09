Минимальный набор продуктов питания в августе снизилась на 5 процентов ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Минимальный набор продуктов питания в августе снизилась на 5 процентов

09.09.2021, 15:21, Детали
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По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в августе 2021 года снизилась на 5 процентов.

Отметим, в июле такой набор подешевел на 3,6 процента (к предыдущему месяцу), в июне – подорожал на 5,1 процента (к предыдущему месяцу), в мае – на 5 процентов, в апреле – на 3 процента, в марте – на 2,7 процента.

Больше всего снизились цены на морковь – 37,2%, картофель – 28,3% и огурцы – 8,8%.

Больше всего за месяц выросли цены на печенье – 4,4%, молоко – 3,5% и свинину – 2,8%.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.

 

Продукты питания,  входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июле, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в августе, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15,00

1,25

416,28

513,14

520,35

101,4%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4,00

0,33

282,82

91,66

94,27

102,8%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14,00

1,17

161,19

186,48

188,06

100,8%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,80

0,15

635,27

95,06

95,29

100,2%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14,00

1,17

153,32

177,95

178,87

100,5%

Сельдь соленая, кг 

0,70

0,06

191,98

11,39

11,20

98,3%

Масло сливочное, кг 

1,80

0,15

623,39

95,11

93,51

98,3%

Масло подсолнечное, кг 

7,00

0,58

121,23

70,72

70,72

100,0%

Маргарин, кг 

6,00

0,50

164,62

82,00

82,31

100,4%

Сметана, кг 

1,80

0,15

235,88

35,15

35,38

100,7%

Творог нежирный, кг 

10,00

0,83

301,29

252,63

251,08

99,4%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110,00

9,17

52,38

464,02

480,15

103,5%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,50

0,21

630,45

131,00

131,34

100,3%

Яйца куриные, 10 шт. 

18,00

1,50

66,25

106,92

99,38

92,9%

Сахар-песок, кг 

20,00

1,67

49,85

82,50

83,08

100,7%

Печенье, кг 

0,70

0,06

201,22

11,25

11,74

104,4%

Карамель, кг 

0,70

0,06

261,83

15,61

15,27

97,8%

Чай черный байховый, кг 

0,50

0,04

1246,57

51,35

51,94

101,1%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,30

13,50

4,08

4,11

100,7%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

2534,91

161,61

154,21

95,4%

Мука пшеничная, кг 

20,00

1,67

40,84

69,35

68,07

98,2%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115,00

9,58

46,77

446,30

448,21

100,4%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75,00

6,25

71,87

446,75

449,19

100,5%

Рис шлифованный, кг 

5,00

0,42

78,75

32,89

32,81

99,8%

Пшено, кг 

6,00

0,50

54,09

27,57

27,05

98,1%

Горох и фасоль, кг 

7,30

0,61

50,78

30,50

30,89

101,3%

Вермишель, кг 

6,00

0,50

85,29

43,25

42,65

98,6%

Картофель, кг 

150,00

12,50

31,47

548,50

393,38

71,7%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35,00

2,92

40,27

123,49

117,45

95,1%

Лук репчатый, кг 

20,00

1,67

31,90

56,97

53,17

93,3%

Морковь, кг 

35,00

2,92

53,59

249,00

156,30

62,8%

Огурцы свежие, кг 

1,80

0,15

70,71

11,64

10,61

91,2%

Яблоки, кг 

18,60

1,55

110,45

174,45

171,20

98,1%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

  

4900,28

4653,22

95,0%



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