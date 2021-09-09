Минимальный набор продуктов питания в августе снизилась на 5 процентов
09.09.2021, 15:21, Детали
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе в августе 2021 года снизилась на 5 процентов.
Отметим, в июле такой набор подешевел на 3,6 процента (к предыдущему месяцу), в июне – подорожал на 5,1 процента (к предыдущему месяцу), в мае – на 5 процентов, в апреле – на 3 процента, в марте – на 2,7 процента.
Больше всего снизились цены на морковь – 37,2%, картофель – 28,3% и огурцы – 8,8%.
Больше всего за месяц выросли цены на печенье – 4,4%, молоко – 3,5% и свинину – 2,8%.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ.
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в июле, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в августе, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15,00
|
1,25
|
416,28
|
513,14
|
520,35
|
101,4%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4,00
|
0,33
|
282,82
|
91,66
|
94,27
|
102,8%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14,00
|
1,17
|
161,19
|
186,48
|
188,06
|
100,8%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,80
|
0,15
|
635,27
|
95,06
|
95,29
|
100,2%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14,00
|
1,17
|
153,32
|
177,95
|
178,87
|
100,5%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,70
|
0,06
|
191,98
|
11,39
|
11,20
|
98,3%
|
Масло сливочное, кг
|
1,80
|
0,15
|
623,39
|
95,11
|
93,51
|
98,3%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7,00
|
0,58
|
121,23
|
70,72
|
70,72
|
100,0%
|
Маргарин, кг
|
6,00
|
0,50
|
164,62
|
82,00
|
82,31
|
100,4%
|
Сметана, кг
|
1,80
|
0,15
|
235,88
|
35,15
|
35,38
|
100,7%
|
Творог нежирный, кг
|
10,00
|
0,83
|
301,29
|
252,63
|
251,08
|
99,4%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110,00
|
9,17
|
52,38
|
464,02
|
480,15
|
103,5%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,50
|
0,21
|
630,45
|
131,00
|
131,34
|
100,3%
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
18,00
|
1,50
|
66,25
|
106,92
|
99,38
|
92,9%
|
Сахар-песок, кг
|
20,00
|
1,67
|
49,85
|
82,50
|
83,08
|
100,7%
|
Печенье, кг
|
0,70
|
0,06
|
201,22
|
11,25
|
11,74
|
104,4%
|
Карамель, кг
|
0,70
|
0,06
|
261,83
|
15,61
|
15,27
|
97,8%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,50
|
0,04
|
1246,57
|
51,35
|
51,94
|
101,1%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,30
|
13,50
|
4,08
|
4,11
|
100,7%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
2534,91
|
161,61
|
154,21
|
95,4%
|
Мука пшеничная, кг
|
20,00
|
1,67
|
40,84
|
69,35
|
68,07
|
98,2%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115,00
|
9,58
|
46,77
|
446,30
|
448,21
|
100,4%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75,00
|
6,25
|
71,87
|
446,75
|
449,19
|
100,5%
|
Рис шлифованный, кг
|
5,00
|
0,42
|
78,75
|
32,89
|
32,81
|
99,8%
|
Пшено, кг
|
6,00
|
0,50
|
54,09
|
27,57
|
27,05
|
98,1%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,30
|
0,61
|
50,78
|
30,50
|
30,89
|
101,3%
|
Вермишель, кг
|
6,00
|
0,50
|
85,29
|
43,25
|
42,65
|
98,6%
|
Картофель, кг
|
150,00
|
12,50
|
31,47
|
548,50
|
393,38
|
71,7%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35,00
|
2,92
|
40,27
|
123,49
|
117,45
|
95,1%
|
Лук репчатый, кг
|
20,00
|
1,67
|
31,90
|
56,97
|
53,17
|
93,3%
|
Морковь, кг
|
35,00
|
2,92
|
53,59
|
249,00
|
156,30
|
62,8%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,80
|
0,15
|
70,71
|
11,64
|
10,61
|
91,2%
|
Яблоки, кг
|
18,60
|
1,55
|
110,45
|
174,45
|
171,20
|
98,1%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
4900,28
|
4653,22
|
95,0%
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