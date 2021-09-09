А вы чего недоедаете? – Личное мнение

Я редко запоминаю данные статистики, но одна цифра прочно засела в голове.

99,1% россиян недоедают до нормы овощей.

Только вдумайтесь: меньше 1% из вас получают достаточно витаминов, минералов и клетчатки, которые содержатся в овощах и критически необходимы для долгой и здоровой жизни.



Фото: istockphoto.com

Меньше одного процента! Крошки, так нельзя!

У меня ни один день не обходится без тарелки салата. Я постоянно делаю в мультиварке овощные рагу. Каждый день пью овощные и фруктовые смузи: из шпината, огурцов, яблок, броколли, сельдерея, всего, что найду под рукой.

Ваше лицо и здоровье в 20 — это, главным образом, ваши гены. Ваше лицо и здоровье в 40 — это ваш образ жизни. Главным образом — питание.

Без достаточного количества овощей в рационе вы не будете выглядеть молодо. Вы будете, если есть деньги на инъекции, выглядеть обколото, но никак не молодо.

Как увеличить потребление овощей?

Делайте овощные рагу. Варите овощные супы. Пейте овощные соки.

Овощное рагу, чтобы оно было вкусным, надо правильно приправить. Я всегда добавляю томатную пасту, но не всякую, а «Ящик Астраханских Помидоров» от холдинга Green Ray. В ней — только помидоры, и больше ничего.

В этой пасте — только астраханские помидоры и ничего кроме. Ни добавок, ни соли, ни сахара, ни крахмала там нет, в отличие от многих других брендов, которые покупают дешёвый китайский концентрат, разводят его водой и добавляют ударную дозу консервантов, сахара, крахмала и прочей дряни.

«Ящик Астраханских Помидоров» изготавливается строго по ГОСТу.

Для производства 1 кг томатной пасты требуется 7 кг свежих помидоров. В каждой банке моей любимой пасты — столько же витаминов, минералов и прочих полезных веществ, сколько в целом ящике свежих помидоров.



Фото: Green Ray

В одной столовой ложке пасты содержится суточная норма мощнейшего антиоксиданта — ликопина. Ликопин повышает упругость кожи, укрепляет кости, суставы, волосы и ногти, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это — нужнейший для красоты и здоровья антиоксидант.

Развели ложку пасты водой — получился томатный сок: выпили — получили суточную дозу ликопина и никакого сахара.

«Ящик Астраханских Помидоров» можно узнать среди сотен других паст, даже если снять с них этикетки. Как?

Во-первых, по цвету. Из-за высокого содержания ликопина и цвет у «Ящика Астраханских Помидоров» ярко-красный — чистых помидоров. В пасте нет грязи, веток и листвы, поскольку производится она на новейшем оборудовании, а сырье проходит через тщательную трёхступенчатую очистку. Коричневатый оттенок бывает у пасты, если томаты не моют и/или они перерабатываются прямо со стеблями и листвой. А ещё бурый цвет может быть у пасты из-за некачественного оборудования (пригорела и потемнела).

Во-вторых, по составу. В «Ящике Астраханских Помидоров» — ТОЛЬКО астраханские помидоры и ничего кроме. Ни добавок, ни соли, ни сахара, ни крахмала там нет, в отличие от многих других брендов, которые покупают дешёвый китайский концентрат, разводят его водой и добавляют ударную дозу консервантов, сахара, крахмала и прочей дряни.

И ещё. Паста «Ящик Астраханских Помидоров» элементарно вкуснее! Консистенция у неё густая, как и положено хорошей томатной пасте. При готовке её требуется меньше, чем пасты, разбодяженной водой. В итоге получается выгоднее — там, где нужно полбанки томатной пасты с добавками, хватит всего двух столовых ложек «Ящик Астраханских Помидоров».

Впрочем, сахара нет не только в томатной пасте от Green Ray. Недавно я писала о консервированной кукурузе и зеленом горошке Green Ray, тоже без сахара.



Фото: Green Ray

Там — только сам продукт и соль, и больше ничего.

В горошке, как и в фасоли — много белка. Добавив фасоль или горошек в салат, вы получите полноценный ужин с нужным количеством белка, но без животного жира и холестерина. В салат я добавляю белую фасоль: она очень нежная.



Фото: Green Ray

А вот в борщ — красную. Моё любимейшее блюдо — постный борщ с красной фасолью и томатной пастой от Green Ray.

Ешьте больше овощей, короче. Полезные и вкусные консервированные овощи от Green Ray покупайте в магазинах. Подробнее о продукции можете посмотреть тут.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую, а ещё в Инстаграме Green Ray есть классные рецепты с их продукцией!

Теперь ответьте честно: сколько в день съедаете овощей? Почему так мало?

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