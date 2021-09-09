“Без права на социальные и пенсионные выплаты”. Жителям ОРДЛО накануне выборов в Госдуму РФ массово раздают российские паспорта – СБУ

“Этот процесс так называемая власть самопровозглашенных республик организовала, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в российскую Госдуму. Организаторы действуют с нарушениями норм международного законодательства и лишают “новых” граждан социальных гарантий”, – говорится в сообщении.

По информации СБУ, оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. В связи с этим с июня этого года принудительное получение российского гражданства жителями ОРДЛО идет ускоренными темпами.

“Для обеспечения “запланированных” показателей поддержки правящей партии “Единая Россия” кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ”, – пояснили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку на выборах двумя способами:

при содействии “Единой России” организуют выезд жителей оккупированных территорий Украины для голосования в приграничные города Ростовской области;

обеспечат возможность незаконного “электронного голосования”, в том числе на территории ОРДЛО.

Помимо этого, в СБУ отметили, что жителей оккупированных территорий обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту, чтобы они могли принять участие в онлайн-голосовании. Организаторы разработали комплекс мер, чтобы агитировать людей отдать свои голоса за провластную российскую партию:

в ОРДЛО открыты многочисленные “пункты записи” в “Единую Россию”;

организаторы “выборов” получили так называемые темники с технологиями агитации за партию российских властей;

работают “инфоцентры” для граждан, которые курирует руководство “Единой России”.

Сотрудники СБУ документируют незаконные действия пророссийских функционеров в рамках открытых уголовных производств.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября, сообщается на официальном сайте законодательного органа России.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.

25 апреля 2021 года зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца года.

10 мая секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак сказал, что жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, смогут в сентябре проголосовать на выборах в Госдуму.

Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тыс. человек, об этом 12 мая заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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