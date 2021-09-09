 

Кулеба назвал три задачи Украины в комиссии стратегического партнерства с США

09.09.2021, 14:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он отметил, что МИД Украины 8 сентября провел заседание украинской части комиссии. На ней начали подготовку предложений в повестку дня предстоящего заседания комиссии и текста новой Хартии стратегического партнерства Украина-США, а также поставили задачи перед коллегами из других министерств и ведомств, которые входят в состав комиссии.

Кулеба напомнил, что хартия о стратегическом партнерстве между странами была подписана в 2008 году, с тех пор мир и вызовы изменились, и нужен новый документ. Решение о его подготовке – “четкий сигнал о наличии политической воли у Вашингтона и Киева двигать наши отношения вперед”, считает министр.

“У нас есть четкое ощущение после визита, что США готовы идти вперед в отношениях с нашей страной”, – подчеркнул Кулеба.

На заседании украинской части комиссии были поставлены три задачи:

Подготовить реформу самой комиссии, чтобы сделать ее структуру более действенной и эффективной;
Внести на рассмотрение американской стороны украинский проект новой Хартии стратегического партнерства;
Подготовить к рассмотрению на заседании комиссии план трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил в США.

По словам Кулебы, план трансформации – это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине, а комиссия стратегического партнерства – “инструмент, который позволит рассмотреть эти проекты для поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации”.

Он также отметил, что возможность визита Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН сейчас прорабатывается, но окончательное решение еще не принято – формат участия в ассамблее предусматривает возможность онлайн-выступления, и не исключено, что президент ей воспользуется.

Контекст:

В декабре 2008 года была подписана Хартия о стратегическом партнерстве Украины и США. Под документом поставили подпись тогдашний министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и госсекретарь США того времени Кондолиза Райс. Церемония прошла в Госдепартаменте США

В документе, свидетельствующем о намерении США углубить отношения с Украиной, отмечалась важность двусторонних отношений в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена. Кроме того, США обязались поддерживать и усиливать Украину как кандидата на членство в НАТО.

В 2009 году Киев и Вашингтон договорились о создании двусторонней комиссии по стратегическому партнерству. Состоялось несколько заседаний комиссии, но регулярными они не стали. В 2018 году на встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа была достигнута договоренность о возобновлении работы органа, но провести смогли только одно заседание: 16 ноября 2018-го главы внешнеполитических ведомств Павел Климкин и Майк Помпео обсудили поставки американской военной помощи и ситуацию в Крыму и на Донбассе.

По итогам визита президента Украины в США в сентябре 2021 года страны решили активизировать комиссию стратегического партнерства, и обеспечить ресурсами “для преодоления вызовов 21-го века”.

Заседание комиссии состоится этой осенью в Вашингтоне. На нем министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую хартию между государствами, “чтобы отметить повышенный статус партнерства”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / В Военно-промышленной комиссии допустили строительство более 10 «Бореев»

29.11 / Меланья Трамп напишет мемуары о жизни в Белом доме

14.08 / В Польше оценили мощь российского Су-30СМ

09.07 / В Украине появится реестр запрещенного программного обеспечения – глава Госспецсвязи

18.01 / МЧС решил утроить группировку спасателей на месте схода лавины в КЧР

26.01 / После инцидента в Стамбуле посольство призвало туристов избегать «подозрительных личностей»

04.01 / Spiegel – грубая ошибка ответственных лиц — власти ФРГ и ЕС попали под шквал критики из-за медленной вакцинации

01.09 / Степанов рассказал о “новой реальности” и балансе между карантином и жизнью страны

04.07 / На химзаводе в Тольятти произошла утечка серной кислоты

25.08 / Кремль допустил возможность рефинансирования долга Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика