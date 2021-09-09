Кулеба назвал три задачи Украины в комиссии стратегического партнерства с США

Он отметил, что МИД Украины 8 сентября провел заседание украинской части комиссии. На ней начали подготовку предложений в повестку дня предстоящего заседания комиссии и текста новой Хартии стратегического партнерства Украина-США, а также поставили задачи перед коллегами из других министерств и ведомств, которые входят в состав комиссии.

Кулеба напомнил, что хартия о стратегическом партнерстве между странами была подписана в 2008 году, с тех пор мир и вызовы изменились, и нужен новый документ. Решение о его подготовке – “четкий сигнал о наличии политической воли у Вашингтона и Киева двигать наши отношения вперед”, считает министр.

“У нас есть четкое ощущение после визита, что США готовы идти вперед в отношениях с нашей страной”, – подчеркнул Кулеба.

На заседании украинской части комиссии были поставлены три задачи:

Подготовить реформу самой комиссии, чтобы сделать ее структуру более действенной и эффективной;

Внести на рассмотрение американской стороны украинский проект новой Хартии стратегического партнерства;

Подготовить к рассмотрению на заседании комиссии план трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил в США.

По словам Кулебы, план трансформации – это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине, а комиссия стратегического партнерства – “инструмент, который позволит рассмотреть эти проекты для поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации”.

Он также отметил, что возможность визита Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН сейчас прорабатывается, но окончательное решение еще не принято – формат участия в ассамблее предусматривает возможность онлайн-выступления, и не исключено, что президент ей воспользуется.

Контекст:

В декабре 2008 года была подписана Хартия о стратегическом партнерстве Украины и США. Под документом поставили подпись тогдашний министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и госсекретарь США того времени Кондолиза Райс. Церемония прошла в Госдепартаменте США

В документе, свидетельствующем о намерении США углубить отношения с Украиной, отмечалась важность двусторонних отношений в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена. Кроме того, США обязались поддерживать и усиливать Украину как кандидата на членство в НАТО.

В 2009 году Киев и Вашингтон договорились о создании двусторонней комиссии по стратегическому партнерству. Состоялось несколько заседаний комиссии, но регулярными они не стали. В 2018 году на встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа была достигнута договоренность о возобновлении работы органа, но провести смогли только одно заседание: 16 ноября 2018-го главы внешнеполитических ведомств Павел Климкин и Майк Помпео обсудили поставки американской военной помощи и ситуацию в Крыму и на Донбассе.

По итогам визита президента Украины в США в сентябре 2021 года страны решили активизировать комиссию стратегического партнерства, и обеспечить ресурсами “для преодоления вызовов 21-го века”.

Заседание комиссии состоится этой осенью в Вашингтоне. На нем министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую хартию между государствами, “чтобы отметить повышенный статус партнерства”.

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