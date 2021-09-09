 

“Болит все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться”. Губин вернулся из Египта в Россию

09.09.2021, 14:04, Новости дня
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По словам певца, он живет не один, а с любимой девушкой, имени которой не называет. Губин сообщил, что, находясь в Египте, много плавал в надежде, что это повлияет на состояние его здоровья, но улучшения не произошло. 

Артист отметил, что у него “болит буквально все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться”.

Певец рассказал, что не планирует возвращаться на сцену, но продолжает писать песни.

Контекст:

Пик популярности Губина пришелся на конец 1990-х годов. Наиболее популярные песни из его репертуара – “Лиза”, “Мальчик-бродяга”, “Такие девушки, как звезды”.

В январе 2019 года Губин признался, что страдает от неврологического заболевания, которое вызывает спазм мышц лица. Это вынудило певца покинуть сцену.

В апреле 2021 года стало известно, что певец переехал в Египет, где проживал в съемном доме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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