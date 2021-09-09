 

США не считают талибов уважаемыми членами международного сообщества – Псаки

09.09.2021, 14:04, Новости дня
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“Никто в этой администрации, ни президент, ни кто-либо из команды национальной безопасности, не считает, что “Талибан” – уважаемые, ценные члены международного сообщества. Они никоим образом этого не заслужили и мы этого никогда не рассматривали”, – заявила Псаки.

По ее словам, США не заявляли, что собираются признавать правительство Афганистана, сформированное бывшими и нынешними членами “Талибана”.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти. Они пообещали не атаковать другие страны, дать амнистию предыдущему правительству и разрешить женщинам работать, если они будут “жить по законам шариата”.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана.

ЕС и США заявили, что пока не будут торопиться с решением, признавать ли власть талибов.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также в новом правительстве нет ни одной женщины. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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