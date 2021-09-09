В Москве за 20 лет удвоилось число пожилых людей

В Москве отмечен двукратный рост числа пенсионеров за последние 20 лет, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Ракова.

«Только в Москве за последние 20 лет численность людей старше 65 лет возросла в два раза», – рассказала она на IV форуме социальных инноваций регионов, передает «Интерфакс».

Ракова отметила, что на данный момент в городе 25% пожилых людей. Рост продолжительности жизни она связала с развитием медицины.

«Все это вызывает рост продолжительности жизни и увеличение доли пожилого населения», – подчеркнула Ракова.

Ранее стало известно, что согласно данным Мосгорстата, в Москве зафиксирован демографический рывок на фоне удаленки и коронавирусных ограничений: в столице рост рождаемости в первые месяцы этого года составил более 10%.