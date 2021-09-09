Вручение автомобилей олимпийцам в Кремле перенесли

Церемонию вручения победителям и призерам Олимпиады в Кремле автомобилей перенесли с 10 на 11 сентября, сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев РФ Александр Катушев.

«Вручение перенесено на 11 сентября в связи с тем, что в Кремле будут проходить другие мероприятия, которые с нашими совпасть никак не могут», – сказал Катушев ТАСС.

По его словам, мероприятие пройдет в Кремле, просто «будут подвижки», так как все будет начинаться «на час-полчаса раньше» запланированного.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.