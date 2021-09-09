Прах президента журфака МГУ Ясена Засурского захоронили в Москве

Прах президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, который умер 1 августа на 92-м году жизни, захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в пресс-службе факультета журналистики МГУ.

«Прах Ясена Николаевича сегодня захоронили на Троекуровском кладбище», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года – президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.

Ранее Засурского решили похоронить на Троекуровском кладбище. Он умер 1 августа на 92-м году жизни.