На МКС испытают защиту от радиации в дальнем космосе

Как стало известно из достоверных источников, на борту Международной космической станции пройдут испытания новой системы защиты от радиации астронавтов, которые в ближайшие годы должны совершить полеты в глубокий космос.

Тесты должны пройти в 2023 году, отмечают источники. В связи с этим, российские эксперты сообщают, что эксперименты на станции должны показать, насколько эффективной станет предложенная система защиты в реальности.

Напомним, что космическая реакция является одной из основных проблем, из-за которых до сих пор не осуществлялись пилотируемые полеты на Марс и Венеру. На низкой орбите астронавтов от нее защищает магнитное поле Земли. Но оно сильно ослабевает с удалением от поверхности нашей планеты.