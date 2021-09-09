 

В пустыне Кызылкум найдены останки динозавра неизвестного вида

09.09.2021, 13:46, Новости дня
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Останки ранее неизвестного огромного динозавра обнаружены на территории пустыни Кызылкум в Узбекистане. Японские ученые из университета Цукубы начали исследовать скелет и представили предварительные выводы своей работы.

Как свидетельствуют опубликованные материалы, речь идет о древней рептилии, которая по размерам значительно превышала даже знаменитого тираннозавра. Судя по всему, данные существа действительно находились на самой вершине пищевой цепочки.

Обнаруженные останки принадлежат существу, обитавшему на нашей планете примерно 90 миллионов лет назад. Предварительно его назвали Царем динозавров, намекая на то, что в природе таким рептилиям ничего особо не угрожало.



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