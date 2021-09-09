“Ребенок не удержал бы его от «девочки-виденья»”. Почему распался брак Ирины Селезневой и Максима Леонидова

В 1990 году вместе с мужем Максимом Леонидовым популярная актриса Ирина Селезнева уехала жить в Израиль. На карьере Ирины этот переезд отразился положительно. Но ее брак в результате распался. Развод актрисе дался тяжело.

Спортсменка и актриса

Как рассказала сама Ирина Селезнева, о том, что она станет актрисой, она знала уже с 4 лет. В школе Ирина всерьез увлекалась плаванием. Однажды ей не хватило нескольких миллисекунд, чтобы попасть на важные международные соревнования. После этого у Ирины началась депрессия. Спасло девушку приглашение знакомого сыграть роль в спектакле «Инцидент», который ставился в студии завода «Укркабель». Играть на сцене настолько понравилось Ирине, что она решила поступить в театральный вуз.

Мать дала Ирине три рубля на дорогу до Ленинграда, хотя и не верила в ее успех. Однако Селезневой улыбнулась фортуна, и она стала студенткой ЛГИТМиК.

Первая любовь

В институте Ирина встретила в том числе и свою первую любовь. Девушка безумно влюбилась в 32-летнего студента-кубинца, представившегося революционером.

Однажды кубинец неожиданно заявил, что в Ленинград после каникул не вернется. Ирина решила, что у него возникли неотложные партийные дела и сильно переживала. Но однажды узнала, что у студентки расположенного рядом с ЛГИТМиК техникума от горячего революционера родился ребенок.

Новая любовь и брак

Чтобы залечить душевные раны, вызванные поступком любвеобильного революционера, Ирина сменила прическу и уехала домой в Киев. Как позднее признавался Максим Леонидов, челка Ирины в стиле битлов сразила его наповал. У пары начались отношения, и вскоре Максим повел Ирину знакомиться с родителями. Влюбленные сыграли свадьбу.

Окончив театральный вуз, супруги вместе устроились в БДТ. Однако Максима призвали служить в армию. И ему повезло оказаться в одной части с Николаем Фоменко. Позднее друзья создали популярный квартет «Секрет».

После армии Максим уволился из БДТ и полностью окунулся в музыкальную деятельность. Проработав в БДТ три года, Ирина также уволилась и перешла в Малый драмтеатр Льва Додина. Вскоре вместе с труппой театра она начала ездить на гастроли в другие страны.

Максим в те годы с группой «Секрет» гастролировал только по стране. Но группа собирала стадионы.

Переезд в Израиль

Из-за внутренних конфликтов после долгих лет работы Максиму пришлось покинуть группу «Секрет». В то время его отец как раз вышел на пенсию, и ему пришла в голову идея уехать в Израиль. Ирина, вернувшись с гастролей, неожиданно для себя обнаружила, что дома полным ходом идут приготовления к переезду.

Чтобы не остаться невостребованной в чужой стране, актриса срочно начала учить иврит. Уже через 5 месяцев после переезда актриса победила на престижном кинофестивале «Театронетто». О ней начали писать израильские газеты. Ирина стала востребованной с стране актрисой.

У Максима же в Израиле дела не заладились. Его диски практически не продавались. Начатый же им строительный бизнес оказался неудачной затеей. Максим начал выпивать.

Максим, по словам Ирины, всегда хотел ребенка. Но этот вопрос пришлось отложить из-за неустроенности в чужой стране.

Измена

Чтобы поправить финансовые дела, Максим в конечном итоге все чаще начал выезжать зарабатывать в Россию. Супруги решили, что их будущий ребенок не должен мыкаться в Израиле по чужим углам.

Однажды Ирина решила позвонить мужу в Петербург. Неожиданно для нее трубку взяла какая-то женщина и сказала ей, что Максим не может подойти, так как болен ангиной.

Ирина не стала раздувать скандал и требовать от мужа объяснений. Разлучались супруги в то время часто, и у Ирины у самой, по ее признанию, случались увлечения.

Однако вскоре актриса начала замечать, что вызывает у мужа раздражение. Максим кардинально переменился по отношению к ней.

Развод

Однажды Максим прилетел в Израиль только для того, чтобы сказать Ирине, что он полюбил другую женщину. Сообщив жене эту новость, Максим уехал обратно в Петербург, уже к своей новой избраннице — актрисе Анне Банщиковой, девочке-виденью.

Не удержал бы и ребенок

В молодости Ирина и Максим очень любили друг друга. Леонидов провожал Ирину до общежития и кормил ее бутербродами, принесенными из дома.

В последующем чувства поостыли. Ирина Селезнева признавалась журналистам в том, что многие годы прожила с мужем просто по инерции. Самого Максима, как считает актриса, не удержал бы и долгожданный ребенок.

Однако развод дался актрисе, по ее словам, очень тяжело. Поняв, что муж отдаляется от нее, Ирина много плакала в трубку телефона и даже просила супруга приехать. Именно это и стало причиной того, что Максим решил прямо сообщить ей о том, что уходит к другой женщине.

По словам Ирины, сейчас она понимает, что в тот момент находилась не на высоте. Но и сам Максим, по мнению актрисы, вел себя некрасиво.

Как призналась Селезнева, она никогда не обвиняла мужа в том, что он полюбил другую женщину. Ей было обидно лишь потому, что после стольких лет брака у Леонидова не нашлось желания хотя бы сказать ей «спасибо» за те годы, что они прожили вместе.

Ирина Селезнева сегодня

Сейчас Ирина Селезнева живет в Великобритании. В личной жизни она счастлива. Ее нового мужа-англичанина зовут Уилфрид. Вместе супруги воспитывают двух внучек Уилфрида. Своих детей у Ирины нет.