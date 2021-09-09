“Волчица”, маллет и другие стильные стрижки на осень 2021 года: создание объема простой сушкой

Тонкие, лишенные объема волосы раньше являлись препятствием в выборе модной стрижки. Сегодня эта проблема стала разрешенной, поскольку появилось множество причесок именно для тонких волос. Сложные техники выполнения помогают добиться нужного эффекта для волос любой структуры. Вот тренды осени, которые помогут вам визуально придать локонам объем.

Маллет

Прическа, которая вернулась к нам из прошлого века, сегодня достаточно популярна. Техника ее выполнения позволяет добиться нужного объема. Особенность стрижки в том, что волосы сзади намного длиннее, чем по бокам. Можно сказать, что сверху прическа выглядит как короткая стрижка, а на тыльной стороне головы присутствуют достаточно длинные волосы.

Маллет замечательно смотрится на вьющихся волосах, имеет стильный вид на прямых. Прическе практически не нужна укладка, достаточно помыть голову и просушить волосы феном, если вы куда-то торопитесь. Если есть время, лучше оставить локоны просыхать естественным путем. Так можно сохранить их красоту и здоровье.

Многослойность

Речь также идет о прическе, вернувшейся из прошлого века. Если у вас длинные волосы, подстригите их в несколько слоев. Каскад отличается тем, что может продемонстрировать красоту ваших локонов. Даже тонкие волосы выглядят более объемными после просушивания их феном с диффузором или прикорневым начесом. Вы можете выбрать длину от средней до максимальной. Даже короткая прическа, выполненная каскадной техникой, смотрится стильно и эффектно.

Пикси

Отличная прическа, которая не сходит с вершин популярности много десятилетий. И это заслуженно, поскольку она выглядит женственно, стильно и кокетливо. Если не хватает объема на макушке, его поможет дополнить оригинальная техника, где волосы на этой зоне будут немного короче. Писки может быть разной длины (кроме максимальной). Замечательный вариант для тех, кто ценит свое время и не хочет его тратить на сложную укладку. Достаточно помыть голову и просушить ее удобным для себя способом.

“Волчица”

Сегодня микс маллета и шегги находится в тренде. Плюс заключается в том, что прическа не требует определенной геометрической формы. Помимо вышеперечисленных стрижек, вы можете добавить свои элементы из моделей, которые вам импонируют. Любая техника будет выглядеть задорно и кокетливо, если волосы просто высушить так, как они легли после мытья. Или ограничиться вытиранием полотенцем, а затем обычным естественным просушиванием. Вам не придется выкладывать ровно каждую волосинку. И можете быть уверены в том, что объема также будет достаточно для креативности и модного лука.

Паж

Прически, имеющие круглую форму, сегодня в тренде. Поэтому можете при выборе отдать предпочтение стрижке паж. Она лучше смотрится на прямых волосах, поэтому вы можете смело уложить тонкие волосы в прическу, которая никого не оставит равнодушным. Объема и формы хватит для того, чтобы ее назвать элегантной и эффектной.

Каре

Очень популярная на все времена прическа, которая также подходит волосам любой длины, толщины и структуры. Сделайте ровный срез или выберите каре с удлинением. Завейте локоны или оставьте их прямыми.

В любом случае это будет круто.