Le Figaro – слушания по делу о терактах во Франции рискуют спровоцировать новые нападения

Во Франции начинается слушание дела о серии терактов, которые произошли 13 ноября 2015 года: взрывы на стадионе Stade de France, захват заложников в концертном зале «Батаклан» и стрельба на террасах парижских кафе. Однако, как отметил один из адвокатов в интервью Le Figaro, раз этот суд показывает силу французских институтов, он сам может вызвать новые нападения, тем более что террористическая угроза во Франции не уменьшилась.



Reuters

В Париже в среду начинается судебный процесс над организаторами и исполнителями терактов 13 ноября 2015 года. В нём будет принимать участие и адвокат Тибо де Монбриаль, который дал интервью Le Figaro. По его словам, именно французское правосудие стало одним из главных инструментов борьбы с исламизмом.

Впрочем, от самого процесса каких-то новых данных он не ждёт; по его мнению, работа следствия привела к тому, что сегодня прекрасно известно, как происходили события во время подготовки и осуществления терактов. Тогда в один день случилась серия терактов: взрывы на стадионе Stade de France, захват заложников в концертном зале «Батаклан» и стрельба на террасах парижских кафе.

Как отмечает собеседник издания, для тех, кто не мог представить, что Франция станет мишенью террористов такого масштаба, это был поворотный момент. Но на самом деле и до этого были нападения, которые могли перерасти в массовые убийства, были и атаки на редакцию Charlie Hebdo.

Но Тибо де Монбриаль опасается, что и сегодня террористическая угроза во Франции очень высока, а терроризм он называет политическим инструментом на службе у идеологии. Причём идеология исламистов имеет тенденцию к развитию.

Каждый раз после новых терактов во Франции власти говорят о том, что будут приниматься усиленные меры против терроризма, но общего осознания опасности так и не происходит. По словам адвоката, пока некоторые политические партии Франции продолжают отрицать связь между политическим исламом и терактами, ситуация остаётся сложной.

Некоторые считают авторов терактов сумасшедшими, пытаются отделить теракты от политики. Но Тибо де Монбриаль настаивает, что жертвы 13 ноября — жертвы идеологии, а не группы сумасшедших. У исламистов, по его словам, ещё с 1930-х годов есть два способа борьбы. Первый — теракты, которые привлекают внимание и влияют на повседневную жизнь людей. Второй — воспользоваться законными путями и постепенно внедриться в общество через демократические институты.

Франция выстояла после терактов, не было, например, контратак ультраправых групп. Но у собеседника журналиста вызывает обеспокоенность тот факт, что, в частности, левые силы «флиртуют» со сторонниками исламистской идеологии.

Он отмечает, что террористическая угроза остаётся высокой. Во-первых, на территории Франции сейчас немало бывших сирийских боевиков, которым удалось избежать тюрьмы. У них есть опыт, и теперь они могут координировать свои атаки уже на французской территории. Во-вторых, Франция стала главным врагом «Аль-Каиды»*, и та записала два видео, в которых прямо говорила, что будет нападать. В-третьих, дестабилизацией европейских стран занимается Турция. Она занимается созданием базы в Ливии, куда переправила сирийских исламистов, отмечает Тибо де Монбриаль. «Нужно быть наивным, чтобы не думать, что одной из целей этого манёвра не станет однажды отправка на нашу землю организованных командиров».

Ещё летом 2015 года звучали предостережения по поводу внедрения террористов в миграционные потоки, но авторов этих призывов тогда сочли за параноиков, сетует адвокат. И теракты, которые и сейчас происходят, говорят о том, что террористы связаны с незаконной иммиграцией. Так что он предлагает полностью перестроить государственную миграционную политику.

При этом он предупреждает, что судебный процесс, который начинается в Париже, может сам спровоцировать новые нападения, поскольку он символизирует силу французских демократических институтов, отмечает адвокат Тибо де Монбриаль в интервью Le Figaro.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.