Российским врачам могут запретить выписывать пациентам БАДы

Российским врачам могут в ближайшее время могут запретить выписывать пациентам БАДы вместо лекарств. Подобное предложение уже поступило в Министерство здравоохранения Российской Федерации, если его поддержат, медиков смогут штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей.

Многие люди принимают для профилактики и даже лечения различных заболеваний так называемые биологически активные добавки. В ряде случаев такого рода препараты выписывают больным даже врачи. Однако такая практика может вскоре оказаться вне закона. С предложением запретить средства выступил депутат Госдумы Антон Гетта. Свою инициативу он аргументировал результатами исследования, в котором авторы говорят о существующей тенденции навязывания работниками медицины БАДов своим пациентам. При этом лечебная эффективность этих добавок к питанию наукой до сих пор не доказана.

По мнению народного избранника, рецепты с выписанными биодобавками необходимо считать неправильно оформленными и наказывать за это. Такая мера нужна из-за отсутствия законодательного запрета на назначение врачами БАДов. Применив предложенный алгоритм, можно будет привлечь недобросовестных работников здравоохранения к дисциплинарной ответственности, дополнительно выписывая им штраф в размере примерно в 3-5 тысяч рублей.

Решение же о необходимости или нецелесообразности покупки БАДов должно целиком и полностью зависеть только от воли пациента. При этом, как пишет «Политэксперт», больной должен ясно понимать, что и с какой целью ему выписывает лечащий доктор.