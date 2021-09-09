 

Российским врачам могут запретить выписывать пациентам БАДы

09.09.2021, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российским врачам могут в ближайшее время могут запретить выписывать пациентам БАДы вместо лекарств. Подобное предложение уже поступило в Министерство здравоохранения Российской Федерации, если его поддержат, медиков смогут штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей.
Многие люди принимают для профилактики и даже лечения различных заболеваний так называемые биологически активные добавки. В ряде случаев такого рода препараты выписывают больным даже врачи. Однако такая практика может вскоре оказаться вне закона. С предложением запретить средства выступил депутат Госдумы Антон Гетта. Свою инициативу он аргументировал результатами исследования, в котором авторы говорят о существующей тенденции навязывания работниками медицины БАДов своим пациентам. При этом лечебная эффективность этих добавок к питанию наукой до сих пор не доказана.

По мнению народного избранника, рецепты с выписанными биодобавками необходимо считать неправильно оформленными и наказывать за это. Такая мера нужна из-за отсутствия законодательного запрета на назначение врачами БАДов. Применив предложенный алгоритм, можно будет привлечь недобросовестных работников здравоохранения к дисциплинарной ответственности, дополнительно выписывая им штраф в размере примерно в 3-5 тысяч рублей.

Решение же о необходимости или нецелесообразности покупки БАДов должно целиком и полностью зависеть только от воли пациента. При этом, как пишет «Политэксперт», больной должен ясно понимать, что и с какой целью ему выписывает лечащий доктор.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Рекордное количество российских вузов попало в рейтинг лучших в мире

25.08 / В защиту университета

17.01 / Мнение: Гидрокси… винил! Дело Трампа живет и побеждает

08.09 / Хотели скрыть, но не получилось: Дэвид и Виктория Бекхэм заразились коронавирусом на вечеринке

27.03 / Кравчук заявил о намерении России уничтожить Украину

30.07 / Агата Муцениеце рассказала, за что благодарна Ксении Собчак

24.08 / Том Круз совершил экстренную посадку вертолета на территории частного дома в Уорикшире

24.11 / Роспотребнадзор: Вакцинация не защищает человека от встречи с COVID-19

15.06 / Мнение: США потратили 10 миллиардов долларов на свержение “Хезбаллы”

12.03 / В ОП попросили МИД отреагировать на наличие запрещенного контента в Twitter

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика