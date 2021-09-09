Врач-терапевт рассказала, на что может указывать одышка

Врач-терапевт Марина Малыгина рассказала, на что может указывать наличие одышки. При любом расстройстве дыхательных функций следует учитывать все обстоятельства ее возникновения и консультироваться со специалистами.

Многие хоть раз в жизни сталкивались с появлением одышки, в ряде случаев являющейся признаком расстройства здоровья. По словам доктора Малыгиной, она может сигнализировать о целом ряде заболеваний. Так, провоцирует изменение ритма, глубины и частоты дыхания бронхиальная астма и острая закупорка легочной артерии. Кроме того, одышкой может сопровождаться хроническая обструктивная болезнь или туберкулез легких. В самых тяжелых случаях она может быть признаком онкологии легких.

Кроме расстройств функциональности органов дыхания, одышку вызывают некоторые заболевания сердца и сосудов. К ним относятся последствия инфаркта миокарда, сердечная ишемия и его пороки. Появляется тяжелая одышка при анафилактическом шоке, сопровождает она и отек Квинке. В таком случае ангионевротическая отечность распространяется, сдавливая трахею, на гортань, из-за чего и отмечается нарушение дыхания.

Расстройство дыхательных функций может быть вызвано и лишним весом, а также ожирением. При этом следует учитывать, что ощущать одышку могут и беременные женщины. Однако в таких случаях она чаще всего не является патологией и не требует лечения.

Источник: ufacitynews.ru