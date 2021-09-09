 

Как подорожала теплая одежда и обувь в России: данные экспертов

09.09.2021, 13:26, Разное
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За последний год средняя стоимость тёплой обуви повысилась на 5%, однако одежда для холодного периода, напротив, – подешевела на 2%. Об этом сообщили специалисты крупного российского онлайн-ритейлера Wildberries.

Эксперты отметили, что средний чек за наиболее популярные у россиян предметы верхней одежды на осень-зиму составляет от двух до четырёх тысяч рублей. А тёплую обувь можно приобрести по цене от двух с половиной до пяти тысяч рублей. Специалисты добавили, что в настоящее время можно найти сезонную одежду и обувь со скидками, сообщает Ura.ru.



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