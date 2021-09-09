Мнение: Патриотизм,, ковидофашизм и мысли о вчерашних трупах…

Я не люблю чернуху ради хайпа и вселенски озлобленных людей, но вчерашнее видео с трупами не выходит у меня из головы, я не верю ему и не могу ему найти объяснения!В covid-центрах врачи якобы убивают людей

Видимо, подразумевается, что случайно загнанных с якобы положительным тестом в ковидарии людей обкалывают снотворным, убивают на ИВЛ, и еще полуживых потрошат на органы?

Возможно ли такое? Наверное , возможно, если это банда черных трансплантологов, если это видео реальное, а не постановочное, что тоже возможно! Интересно, почему правоохранительные органы не проявляют интерес к происхождению этого видео? Может, надо написать заявление, пускай проведут экспертизу подлинности, выяснят, где снималось и т.д., примут меры!

Удерживает опасение, что будут сажать тех, кто репостил и ставил лайки! У нас ведь очень странно ведут себя правоохранительные органы иногда,реальные бандиты откупятся, а тебя сделают крайним, не хочется нарываться, но ведь они тоже люди, у них есть родственники и семьи, а вдруг они станут жертвой этой банды, если она реальна?

Ведь мы все несем ответственность за то, что происходит в стране, если каждый будет поступать по совести, такого ужаса быть не должно!

Как и ковидофашизма! Мы живем в стране, которая внесла большой вклад в победу над фашизмом!Стыдно нам должно быть перед памятью тех, кто пожертвовал миллионами жизней ради победы над всемирной угрозой фашистской диктатуры, уничтожившей миллионы людей за то, что они «неполноценные».

Как же мы, потомки победителей, допустили в страну ковидофашизм?

Почему в наших больницах массово убивают людей токсичными препаратами Бигфармы по протоколам ВОЗ, организации не раз пойманной за руку на фармацевтическом и вакцинном геноциде населения разных стран У нас что,нет врачей, способных лечить и разработать национальные протоколы лечения, хотя бы как в Болгарии?

Болгария занимает 58 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире. Количество зараженных и умерших у них снижается благодаря использованию ивермектина в лечении. За последнюю неделю там умерло от коронавируса всего 36 человек. В то время как в России в день умирает по 800 человек из-за лечения по протоколам ВОЗ!

Россия занимает 5 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Я считаю, что лечение по протоколам глобалистской геноцидной структуры ВОЗ, финансируемой Биллом Гейтсом это КОВИДОФАШИЗМ,одной из целей которого является сокращение населения!

Продолжение следует

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