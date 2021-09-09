Мнение: Робот-начальник и несправедливые увольнения

Наивные айтишники обычно считают себя интеллектуальной и духовной элитой страны. Айтишники возмущаются «глупостью» руководства страны и думают, что если им дадут доступ к властным рычагам, они быстро превратят страну в город-сад. Вместе с тем, как верно заметил Карл Маркс, критерий истины — практика. На примере корпораций, во главе которых стоят айтишники, мы видим, что они обычно строят в своих вотчинах не город-сад, а нечто похожее на страшные антиутопии из классической фантастики.

Вот, к примеру, интересное про корпорацию «Амазон». Там у курьеров есть рейтинг, примерно как у наших таксистов, и при снижении рейтинга курьеров безжалостно выкидывают на мороз:

https://oborot.ru/news/pochemu-algoritmy-amazon-uvolnyayut-tysyachi-voditelej-bez-razumnyh-prichin-a-kompaniyu-eto-ne-volnuet-i139051.html

Блумберг приводит в пример историю 63-летнего Стивена Нормандина, который 4 года доставлял отправления по Финиксу, по контракту для Амазон. Затем в один прекрасный день он получил автоматическое электронное письмо. Алгоритмы, отслеживающие его, решили, что он не выполняет свою работу должным образом.

Нормандин говорит, что Амазон наказала его за не зависевшие от него вещи, которые помешали ему завершить доставку, например, упоминавшиеся выше запертые жилые комплексы. Ветеран армии тяжело воспринял увольнение – главным образом потому, что оно нанесло удар по его репутации. “Я парень старой закалки, и я выкладываюсь на каждой работе на 110%”.

Агентство Блумберг опросило 15 водителей, в разное время отключенных от Флекс. Четверо из них заявили, что их уволили ошибочно.

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В ответном заявлении пресс-секретарь Амазон Кейт Кудрна назвала заявления водителей о несправедливом увольнении анекдотическими и заявила, что они не отражают опыт подавляющего большинства водителей Флекс. Она сказала, что считающие себя пострадавшими водители могут обратиться в компанию или в арбитраж, и будет проведено расследование.

Однако подавляющее большинство уволенных водителей не отстаивает свои права, считая это бесполезной тратой времени и денег. На обращения в компанию отвечает тот же робот, тратить же $200 на арбитраж никто не хочет.

Когда люди требуют сильную руку и массовые расстрелы, они обычно упускают из вида два обстоятельства. Во-первых, даже роботы зачастую ошибаются. Во-вторых, интересы суровых карателей в кожаных куртках редко совпадают с интересами общества.

Тот же Амазон отвечает на упрёки вполне откровенно — в целом система работает и приносит ему прибыль, а на проблемы несправедливо наказанных ему плевать. История показывает, что ровно так работает и маховик репрессий — в целом он позволяет находящемуся у власти вождю укрепить свою личную власть, а что там при этом происходит с сотнями тысяч расстрелянных и с их семьями вождю более-менее безразлично.

Чтобы такого не происходило, суд должен работать нормально — без звериной жестокости, без массовых расправ, с возможностью апелляций и с упором на справедливость и гуманность, а не на нужды государства. Тогда неизбежных судебных ошибок будет меньше, а их последствия будут значительно менее тяжёлыми для общества.

Укажу для равновесия и на другую крайность — допуск к решениям благодушных дурачков, как в конце 19-го века в Российской Империи. Оправдание присяжными террористки Веры Засулич, подруги Маркса и Энгельса, стало тяжёлым прецедентом, подорвавшим доверие ко всей системе российского правосудия. Как бы ни была важна гуманность, однако всё же нельзя проявлять доброту к преступникам за счёт их прошлых или будущих жертв.