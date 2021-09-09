Во Львове нашли потерявшегося “кошачьего мэра” Левчика, ему понадобилась медицинская помощь

В группе горячей линии Львова сообщается со ссылкой на слова Бойко, что коту необходима помощь ветеринара.

“Левчик нашелся – сегодня после обеда на площади Рынок, с тыльной стороны ратуши. К сожалению, хромает на две задние лапки – повезли в клинику”, – рассказал чиновник.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2171858069622578&id=100003952197996

Нашла кота сотрудница администрации городского головы Анастасия Булат. “Увидела его из окна ратуши. Он прятался на площади Рынок под верандой. Нам пришлось нелегко, ведь он был очень напуган. Теперь будем его нежить”, – рассказала она Общественному.

ВИДЕОВидео: Українська правда Життя / YouTube

На странице Левчика в Instagram уже появилось его фото “на рабочем месте” – рядом с мэром города. От имени кота сообщается, что он немного повредил лапки, но ветеринар сказал, что все хорошо – надо только пару дней не прыгать высоко, и он быстро восстановится.

“Будут искать мне какую-то кошачью систему отслеживания, боятся упустить такой пушистый символ города”, – отмечается в сообщении.

View this post on Instagram

A post shared by * Левчик-Котячии * мер Львова (@lvivcitycat)

Выполнил ли мэр города Андрей Садовый свое обещание наградить подарком того, кто найдет Левчика, пока неизвестно.

Контекст:

Левчик живет в горсовете уже год – с сентября 2020 года. По легенде, его нашли на дереве возле здания, пытались снять, но кот спрыгнул прямо на балкон кабинета городского головы. Чиновники горсовета называют его кошачьим мэром города.

Левчику завели собственную страницу в Instagram и аккаунт в TikTok. В его обязанности входит принимать официальные делегации, послов и дипломатов, помогать мэру в работе – он дружелюбный, игривый и любит людей, отмечали в горсовете.

7 сентября кот потерялся. Садовый предположил, что Левчик испугался взрыва, прогремевшего во время антитеррористических учений в городском совете, и пообещал тому, кто найдет кота, “хороший подарок”.

—