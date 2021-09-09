“Совсем уже крыша поехала”. Мозговая отреагировала на анонс выступления Успенской в Киеве

“Еще и в сопровождении симфонического оркестра?! Серьезно? “Мурку”? “Кабриолет”? Совсем уже крыша поехала” – возмутилась Мозговая.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1946137088888052

Контекст:

“Кабриолет” и “Здравствуй, моя Мурка” – песни из репертуара Успенской. Она родилась в 1954 году в Киеве. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

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