Министр аграрной политики Украины: Все схемы расследуются и землю должны вернуть народу. Но это не просто – на правосудие уйдут годы

“Мы даже по карте видим, как и когда разбазаривали земли в зависимости от того, какой политический клан был у власти. Когда руководили донецкие – концентрировали земли в Донецкой и Луганской областях, когда представители Днепропетровской области – распределяли землю в этом регионе”, – рассказал он.

По словам Лещенко, у этих преступлений нет срока давности.

“Следовательно, чиновники должны нести ответственность. Все схемы расследуются, и земля должна вернуться. Но это непростое дело. Мы передали материалы в правоохранительные органы. Мы понимаем, что на правосудие уйдут годы. Но уже сейчас мы выложим данные в открытый доступ, чтобы люди могли видеть, где и кому принадлежат земли”, – пообещал он.

Он подчеркнул, что земли, которые незаконно оказались в частных руках, должны были отойти территориальным общинам.

“Сегодня украинцы обращаются в Госгеокадастр, но нам нечего передавать. Если бы то, что мы делаем сейчас, было сделано 10–15 лет тому назад, у нас был совсем другой баланс земель коммунальной и государственной собственности”, – отметил министр.

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Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая, в день подписания одного из законов, необходимых для запуска рынка земли, говорил, что за время действия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения государство потеряло около 5 млн гектаров земли.

“За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли землю у государства, которая равна по площади почти двум полуостровам Крым. Безусловно, мы делаем все, чтобы вернуть и то и другое”, – говорил Зеленский.

С 1 июля в Украине должен заработать рынок земли. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

5 января Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

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