 

НАСА пожаловалось на сильный износ наземной инфраструктуры

09.09.2021, 13:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТри четверти инфраструктуры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США, в том числе стартовые комплексы и лаборатории, работают за пределами расчетных сроков, следует из отчета офиса генерального инспектора НАСА.

«Со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, и объектами в 12 штатах НАСА управляет активами на сумму 40 млрд долларов с инвентаризацией более 5 тыс. зданий и сооружений, что делает агентство одним из крупнейших владельцев собственности в федеральном правительстве. Однако более 75% инфраструктуры НАСА, такой как офисы, лаборатории, стартовые комплексы, испытательные стенды и аэродинамические трубы, вышли за пределы своего расчетного срока службы, что требует значительных усилий и затрат для снижения риска для текущих и будущих миссий», – передает РИА «Новости» текст отчета.

Там сообщается, что в 2020 году НАСА потратило на модернизацию и техническое поддержание инфраструктуры 359 млн долларов, а в 2021 финансовом году получило на эти работы 357 млн долларов.

Ранее НАСА заявило об установке на МКС первого американского туалета «лучше российского».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / Партию Зеленского обвинили в попытке силового захвата власти в Одесской области

23.02 / Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы

27.02 / Die Welt – бывшего сотрудника штази подозревают в шпионаже в пользу России

12.08 / Вертолет с туристами упал на Камчатке

27.07 / Эксперт пояснил, как продлить срок службы смартфона в 6 раз!

23.07 / Вакцину от коронавируса на третьем этапе опробуют на 1,6 тыс. добровольцев

08.08 / В Минздраве ответили, будут ли вводить украинцам третью дозу вакцины от COVID-19

20.07 / “Агент влияния РПЦ в Украине”. Новинский попал в базу “Миротворца”

25.12 / ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Платежный стандарт»

15.08 / Цепкало объявили в розыск в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика