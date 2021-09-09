НАСА пожаловалось на сильный износ наземной инфраструктуры

Три четверти инфраструктуры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США, в том числе стартовые комплексы и лаборатории, работают за пределами расчетных сроков, следует из отчета офиса генерального инспектора НАСА.

«Со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, и объектами в 12 штатах НАСА управляет активами на сумму 40 млрд долларов с инвентаризацией более 5 тыс. зданий и сооружений, что делает агентство одним из крупнейших владельцев собственности в федеральном правительстве. Однако более 75% инфраструктуры НАСА, такой как офисы, лаборатории, стартовые комплексы, испытательные стенды и аэродинамические трубы, вышли за пределы своего расчетного срока службы, что требует значительных усилий и затрат для снижения риска для текущих и будущих миссий», – передает РИА «Новости» текст отчета.

Там сообщается, что в 2020 году НАСА потратило на модернизацию и техническое поддержание инфраструктуры 359 млн долларов, а в 2021 финансовом году получило на эти работы 357 млн долларов.

Ранее НАСА заявило об установке на МКС первого американского туалета «лучше российского».