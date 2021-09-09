 

Тело седьмого погибшего извлекли из-под обломков в Ногинске

09.09.2021, 13:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИзвлечено тело седьмого погибшего в результате взрыва в Ногинске, сообщили в главном управлении МЧС по Московской области.

«В 13.13 извлечено тело девушки», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Всего в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли семь человек, 15 пострадали.

Напомним, в среду утром в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи.

Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры.

В результате произошедшего погиб начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев.



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